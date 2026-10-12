Ue, stretta sulla Russia: adottate quasi 1.600 nuove sanzioni contro il complesso militare-industriale

Bruxelles amplia la lista delle persone e delle entità colpite dalle misure restrittive. Kaja Kallas: «È il più grande ampliamento dall’inizio della guerra». Oltre la metà delle nuove voci riguarda la filiera produttiva dei missili balistici

AgenPress. L’Unione europea rafforza la pressione sulla Russia con un nuovo pacchetto di sanzioni che segna un ampliamento senza precedenti della lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive dall’inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022. I ministri degli Esteri dei Paesi membri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci rivolte al complesso militare-industriale russo, come annunciato dall’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas.

«Si tratta del più grande ampliamento della nostra lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra», ha dichiarato Kallas, sottolineando come la decisione rappresenti un segnale di unità tra gli Stati membri. «L’Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune».

Il nuovo pacchetto punta soprattutto a limitare le capacità industriali e tecnologiche che consentono a Mosca di produrre armamenti e sostenere le operazioni militari in Ucraina. Secondo quanto riferito da Kallas, più della metà delle nuove voci è collegata alla filiera produttiva dei missili balistici.

L’obiettivo dichiarato da Bruxelles è rendere più difficile, più lenta e più costosa la produzione delle armi utilizzate dalle forze russe contro l’Ucraina. Le misure mirano quindi a colpire non soltanto i produttori direttamente coinvolti nella fabbricazione degli armamenti, ma anche le strutture e i soggetti che contribuiscono alle relative catene di approvvigionamento.

L’iniziativa si inserisce nella strategia europea volta a ridurre l’accesso della Russia a risorse, tecnologie e componenti necessari al funzionamento della sua industria militare.

Le sanzioni individuali dell’Unione europea possono prevedere il congelamento dei beni, il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inseriti negli elenchi e, per le persone fisiche, restrizioni agli spostamenti verso il territorio comunitario.

L’efficacia delle misure dipende anche dalla capacità dell’Ue di contrastare i tentativi di elusione delle restrizioni commerciali. Negli ultimi anni, Bruxelles ha intensificato l’attenzione sulle reti di approvvigionamento e sugli intermediari che potrebbero facilitare l’accesso russo a componenti di produzione occidentale e asiatica destinati all’industria bellica.

Il nuovo ampliamento della lista si concentra in particolare sull’apparato militare-industriale, con l’intento di incidere sulla capacità di Mosca di sostenere nel tempo la produzione di armamenti.

La decisione conferma la volontà dei Paesi membri di mantenere alta la pressione economica e tecnologica sulla Russia mentre prosegue il conflitto in Ucraina. Il pacchetto rappresenta un ulteriore passo nell’utilizzo delle sanzioni come strumento di politica estera e di contenimento delle capacità militari russe.

Resta da valutare nel tempo l’impatto concreto delle nuove misure sulla produzione bellica e sulla capacità di approvvigionamento di Mosca, anche alla luce delle possibili strategie di aggiramento delle restrizioni.

Per Bruxelles, il messaggio politico è chiaro: l’Unione europea intende continuare a intervenire sulle reti industriali e logistiche che sostengono lo sforzo militare russo, mantenendo una posizione comune nei confronti della guerra in Ucraina.