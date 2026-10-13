Ucraina, cresce la preoccupazione per le mosse di Trump: Kiev teme un cambiamento nella politica americana verso Mosca

Le recenti iniziative del presidente statunitense, tra accordi energetici e nuove aperture nei confronti della Russia, alimentano dubbi in Ucraina e in Europa sulla continuità del sostegno occidentale a Kiev

AgenPress. L’Ucraina guarda con crescente preoccupazione alle recenti decisioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le sue ultime iniziative diplomatiche e commerciali nei confronti della Russia hanno suscitato perplessità a Kiev e tra i suoi alleati europei, riaprendo il dibattito sul futuro del sostegno americano nella guerra contro l’invasione russa.

Al centro delle preoccupazioni c’è un accordo relativo all’acquisto di gasolio russo, che, secondo quanto riportato nell’articolo originale, rischierebbe di mettere in discussione anni di sanzioni statunitensi contro Mosca. Una prospettiva che solleva interrogativi sulle priorità dell’amministrazione americana e sulle possibili conseguenze economiche e politiche per il governo russo.

Per l’Ucraina, la questione va oltre il settore energetico. Il timore è che Washington possa modificare progressivamente la propria strategia nei confronti del conflitto, ridimensionando il sostegno a Kiev e privilegiando un’intesa con il Cremlino.

Le iniziative di Trump hanno contribuito ad aumentare l’incertezza tra i dirigenti ucraini e i partner europei, che osservano con attenzione ogni possibile cambiamento nella posizione americana. Gli Stati Uniti rappresentano infatti un interlocutore fondamentale per l’Ucraina sul piano diplomatico, militare ed economico.

Un eventuale allentamento della pressione su Mosca potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri internazionali e sulla capacità dell’Occidente di mantenere una linea comune nei confronti della Russia.

Le scelte dell’amministrazione Trump si inseriscono in un contesto internazionale caratterizzato dalla ricerca di possibili soluzioni diplomatiche al conflitto. Tuttavia, qualsiasi apertura verso Mosca rischia di alimentare tensioni tra gli alleati occidentali, soprattutto se percepita come un cambiamento degli impegni assunti nei confronti di Kiev.

Per l’Europa, la questione è particolarmente delicata: mantenere il sostegno all’Ucraina significa anche confrontarsi con le conseguenze economiche, energetiche e strategiche di una guerra che continua a influenzare la sicurezza del continente.

Le preoccupazioni espresse in Ucraina riflettono dunque un interrogativo più ampio: fino a che punto gli Stati Uniti intendono continuare a sostenere Kiev mentre cercano possibili accordi con Mosca?

Al momento, le informazioni riportate non consentono di stabilire se le recenti iniziative rappresentino un cambiamento duraturo della politica americana o una scelta circoscritta nell’ambito dei negoziati.

Resta però evidente che le decisioni di Washington vengono osservate con particolare attenzione sia dal governo ucraino sia dalle capitali europee. Per Kiev, la continuità del sostegno occidentale rimane un elemento centrale, mentre ogni possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia riapre il confronto sulle condizioni necessarie per raggiungere una pace duratura.

La sfida, per gli alleati dell’Ucraina, sarà capire se la ricerca di un accordo con Mosca potrà conciliarsi con la sicurezza e gli interessi di Kiev, senza compromettere gli equilibri che hanno guidato finora la risposta occidentale all’invasione russa.