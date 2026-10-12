Matteo Salvini si dimette dalla carica di segretario della Lega. Passo necessario per ricandidarsi

Consiglio federale in via Bellerio per approvare il regolamento dell’appuntamento del 24 e 25 ottobre. Il leader della Lega: «Se qualcuno non viene mi dispiace per lui».
AgenPress. Matteo Salvini si dimette dalla carica di segretario della Lega per poter presentare nuovamente la propria candidatura alla guida del partito. Si tratta di un passaggio formale legato alle procedure congressuali, in vista dell’appuntamento fissato per il 24 e 25 ottobre.
La questione è al centro del Consiglio federale convocato nella sede del partito in via Bellerio, a Milano, con l’obiettivo di approvare il regolamento che disciplinerà l’incontro e definirà le modalità organizzative della prossima fase congressuale.
Le dimissioni, dunque, non vanno interpretate automaticamente come un abbandono della leadership politica della Lega, ma come un passaggio necessario per consentire a Salvini di ricandidarsi secondo le regole previste per il rinnovo della carica.
La riunione del Consiglio federale rappresenta un momento importante per definire il percorso che porterà all’appuntamento di fine ottobre. Al centro dei lavori c’è il regolamento, lo strumento che dovrà stabilire le procedure da seguire e le condizioni per lo svolgimento della fase congressuale.
L’obiettivo è arrivare al 24 e 25 ottobre con un quadro organizzativo definito, in modo da consentire lo svolgimento dell’appuntamento secondo le disposizioni approvate dagli organi del partito.
Il passaggio formale delle dimissioni del segretario si inserisce in questo percorso e apre la fase in cui potrà essere presentata la candidatura per la nuova guida della Lega.
Nel corso della giornata, Salvini ha anche commentato la partecipazione all’appuntamento, pronunciando una frase rivolta a chi potrebbe decidere di non prendere parte ai lavori: «Se qualcuno non viene mi dispiace per lui».
Una dichiarazione che accompagna la preparazione dell’incontro di ottobre, mentre il partito si avvia a definire le regole per il confronto interno e per la scelta del segretario.
Le prossime decisioni del Consiglio federale saranno quindi determinanti per chiarire le modalità del procedimento e i passaggi che condurranno alla definizione della leadership della Lega.
Il 24 e 25 ottobre rappresentano la scadenza indicata per l’appuntamento congressuale: in quella sede si delineerà il percorso per il rinnovo della carica, con Salvini pronto a ripresentarsi per proseguire alla guida del partito.