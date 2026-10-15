Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 a Domenico Cerbone

A Domenico Cerbone, direttore dell’Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, giunto alla quarta edizione

AgenPress. La comunicazione istituzionale è una componente essenziale del rapporto tra Amministrazione pubblica e cittadini. Rendere comprensibile l’attività delle istituzioni, valorizzare il lavoro svolto al servizio della collettività e favorire un’informazione corretta e trasparente significa contribuire alla costruzione di un rapporto di fiducia fondato sulla conoscenza e sulla responsabilità.

In questo ambito si colloca il riconoscimento conferito a Domenico Cerbone, direttore dell’Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ha ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026.

La cerimonia, giunta alla quarta edizione, si è svolta a Roma, nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura, riunendo personalità del mondo istituzionale, diplomatico, culturale, sportivo e dell’informazione. L’iniziativa, nota anche come «Oscar del Mediterraneo», si propone di valorizzare esperienze e figure provenienti da diversi ambiti professionali e da differenti contesti nazionali, nel segno dell’incontro tra culture.

I protagonisti della quarta edizione

Tra le personalità premiate figurano Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria; Giampiero Cannella, sottosegretario alla Cultura; Maria Concetta Cassata, presidente del Comitato unico di garanzia del Ministero della Cultura; Mario Vattani, ambasciatore d’Italia in Giappone; Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO; Fiona May e Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il riconoscimento ha coinvolto anche protagonisti dello sport, della musica e dello spettacolo, tra cui Francesco Totti, Christian Vieri, Gennaro Gattuso, Alessandro Moggi, Giacomo Maiolini, Giuseppe Tedeschi, Hassen Doss e Lina Sastri.

La manifestazione ha riunito inoltre rappresentanti del mondo diplomatico, istituzionale e culturale, confermando la propria vocazione internazionale e la volontà di favorire occasioni di incontro tra esperienze e sensibilità diverse.

La comunicazione come servizio alle istituzioni e ai cittadini

La comunicazione della Polizia di Stato non si esaurisce nella diffusione delle notizie. Contribuisce a far conoscere l’attività dell’Amministrazione, a dare visibilità alla professionalità delle donne e degli uomini in divisa e a promuovere la cultura della legalità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Attraverso l’informazione, le campagne di sensibilizzazione e il dialogo con pubblici diversi, la comunicazione istituzionale favorisce una maggiore consapevolezza del ruolo delle istituzioni e del loro impegno quotidiano a tutela della collettività.

È anche in questa prospettiva che la Fondazione Insigniti OMRI richiama l’attenzione sul riconoscimento ottenuto da un componente del proprio Consiglio di indirizzo. Un’occasione per sottolineare l’importanza di una comunicazione pubblica improntata a trasparenza, competenza e senso delle istituzioni, capace di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini e di consolidare la fiducia reciproca.