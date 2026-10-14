Banda della minicar, confessano due minorenni: sei aggressioni a Roma. Uno è figlio di un carabiniere

Sequestrata nella notte una minicar dai carabinieri e dalla polizia locale. Il veicolo sarebbe compatibile con quello utilizzato negli episodi del 4 e 5 ottobre, tra cui il grave ferimento dell’attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata.

AgenPress. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar, accusata di essere coinvolta in sei aggressioni avvenute nella Capitale. Due minorenni avrebbero confessato le proprie responsabilità negli episodi contestati. Uno dei ragazzi è figlio di un carabiniere, un particolare che aggiunge un elemento di attenzione a una vicenda già al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Nella notte, carabinieri e polizia locale hanno sequestrato una minicar che corrisponderebbe al veicolo utilizzato durante alcune delle aggressioni avvenute a Roma il 4 e 5 ottobre. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità dell’auto con le testimonianze raccolte e con gli altri elementi acquisiti nel corso dell’inchiesta.

Gli accertamenti riguardano sei episodi di violenza verificatisi nella Capitale. Le indagini puntano a ricostruire la dinamica delle aggressioni, individuare il ruolo di ciascun presunto partecipante e chiarire se gli episodi siano riconducibili a un unico gruppo.

Le confessioni dei due minorenni rappresenterebbero un passaggio importante nell’attività investigativa. Saranno tuttavia gli ulteriori riscontri a consentire di verificare le dichiarazioni e a definire le eventuali responsabilità individuali.

Tra gli episodi più gravi figura l’aggressione che ha provocato il ferimento dell’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni rendono particolarmente delicata la vicenda, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno lavorando per stabilire quale sia stato il ruolo della minicar nei diversi episodi e se il mezzo sequestrato possa fornire elementi utili a confermare la ricostruzione dei fatti.

Il sequestro della minicar costituisce un passaggio rilevante dell’inchiesta. Il veicolo sarà sottoposto alle verifiche necessarie per accertare l’eventuale collegamento con le aggressioni contestate.

Resta ora da chiarire l’esatta sequenza degli eventi, insieme alle responsabilità dei singoli coinvolti. Considerata la minore età dei ragazzi, il procedimento dovrà inoltre seguire le specifiche garanzie previste per la giustizia minorile.

Le indagini proseguono per fare piena luce sui sei episodi e verificare tutti gli elementi raccolti finora. L’obiettivo è ricostruire quanto accaduto nelle notti del 4 e 5 ottobre e accertare le eventuali responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie riconosciute ai minorenni coinvolti.