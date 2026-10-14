Raid russi contro l’Ucraina, oltre sei morti nella notte: blackout a Kiev

Tre vittime nella capitale, due nella regione di Dnipropetrovsk e una a Zaporizhzhia. Gli attacchi hanno colpito diverse aree del Paese, provocando interruzioni di corrente in gran parte di Kiev

AgenPress. Almeno sei persone sono morte nella notte in Ucraina a causa di una nuova serie di attacchi russi. Il bilancio, riferito dalle autorità locali, riguarda diverse regioni del Paese, colpite mentre proseguono le operazioni militari di Mosca. La situazione più grave si registra a Kiev, dove i raid hanno provocato vittime e interruzioni dell’erogazione di energia elettrica.

Secondo le informazioni diffuse dai funzionari regionali, tre persone sono state uccise nella capitale ucraina, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Il bilancio potrebbe essere aggiornato con il proseguimento delle verifiche sui danni provocati dagli attacchi.

La capitale è stata una delle principali aree interessate dai raid russi. Gli attacchi hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città, come riferito dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche del Paese.

I danni alle infrastrutture energetiche aggravano le difficoltà per la popolazione civile, già esposta alle conseguenze della guerra e al rischio di nuovi bombardamenti. Le interruzioni dell’elettricità rappresentano inoltre un problema per i servizi essenziali e per il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Nelle ore precedenti, Kiev era già stata colpita da attacchi missilistici che avevano interessato edifici residenziali e infrastrutture energetiche. Le autorità ucraine hanno segnalato vittime, feriti e danni agli immobili, mentre i soccorritori sono intervenuti nelle aree colpite.

Gli attacchi non si sono limitati alla capitale. Nella regione di Dnipropetrovsk sono morte due persone, mentre un’altra vittima è stata registrata nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina.

Le informazioni diffuse dalle autorità confermano l’estensione geografica dell’offensiva, che continua a interessare più territori. Per ricostruire con precisione la portata dei raid saranno necessari ulteriori aggiornamenti sui danni materiali, sulle persone coinvolte e sull’eventuale presenza di altri feriti.

Gli ultimi bombardamenti si inseriscono in una fase di intensificazione degli attacchi russi contro le città e le infrastrutture ucraine. In particolare, gli impianti energetici sono diventati un elemento centrale delle operazioni, con conseguenze dirette sulla sicurezza della popolazione e sulla disponibilità dei servizi essenziali.

Il nuovo bilancio di almeno sei morti conferma il costo umano degli attacchi. Nel frattempo, le autorità ucraine continuano a monitorare la situazione nelle regioni interessate, mentre restano elevate le preoccupazioni per la possibilità di nuove incursioni.

La notte appena trascorsa lascia dunque un quadro ancora provvisorio: sei vittime accertate secondo le informazioni fornite dalle autorità, danni alle infrastrutture e ampie interruzioni di corrente nella capitale. Ulteriori comunicazioni ufficiali saranno necessarie per chiarire l’entità complessiva delle conseguenze dei raid.