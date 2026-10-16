Mirko Benetti (Presidente Port Authority di Pisa) alla cerimonia inaugurale della 4ª Fujian International Maritime Equipment Expo

AgenPress. Nella cerimonia inaugurale della fiera di Fuzhou il Presidente Benetti ha dato il via all’evento con altre quattro personalità del settore marittimo. In serata ha raccontato agli operatori di tutto il mondo il modello del distretto nautico toscano e la leadership italiana nei superyacht

Il Canale dei Navicelli e il distretto nautico toscano sono stati protagonisti a Fuzhou, in Cina, alla 4ª Fujian International Maritime Equipment Expo, una delle più importanti fiere internazionali della cantieristica e delle tecnologie del mare, in programma dal 16 al 19 ottobre 2026.

Il Presidente della Port Authority di Pisa, Mirko Benetti, è intervenuto questa mattina alla cerimonia di apertura e, insieme ad altre quattro personalità del mondo marittimo e della nautica internazionale, ha dato simbolicamente il via all’evento. Nel corso della giornata il Presidente ha incontrato operatori e delegazioni internazionali e ha presentato il modello del Canale dei Navicelli alla stampa cinese.

In serata, all’International Buyers’ Gala Dinner, davanti a centinaia di operatori arrivati da tutto il mondo, il Presidente Benetti ha parlato di lusso, di yachting e della leadership mondiale dell’Italia nel settore. Secondo il Global Order Book 2026 di Boat International, il 52% dei superyacht in costruzione o in ordine nel mondo si costruisce in Italia, e la Toscana è uno dei poli principali di questa eccellenza.

Al centro dell’intervento la storia del Canale dei Navicelli, fatto scavare tra il 1563 e il 1575 da Cosimo I de’ Medici per collegare Pisa al porto di Livorno, e il distretto che oggi vive lungo le sue sponde: alcuni dei cantieri più prestigiosi della nautica mondiale, decine di imprese specializzate e circa 4.000 persone impiegate tra occupazione diretta e filiera.

«Seicento anni fa da Fuzhou salpavano le flotte dell’ammiraglio Zheng He, e quattro secoli e mezzo fa Cosimo de’ Medici apriva Pisa al mare con il Canale dei Navicelli» ha dichiarato il Presidente Mirko Benetti. «Due città lontane con la stessa intuizione: chi apre la via del mare apre la via del futuro. Oggi la grande nautica deve unire eccellenza e sostenibilità, e nessuno può farlo da solo. Il distretto toscano porta design, artigianalità ed esperienza; da qui possono nascere collaborazioni concrete tra cantieri, porti e distretti nautici di Oriente e Occidente. La Port Authority di Pisa è pronta a fare la sua parte».

La partecipazione alla missione di Fuzhou rafforza il posizionamento internazionale del Canale dei Navicelli come polo della grande nautica nel Mediterraneo e apre nuove opportunità di relazione con operatori, istituzioni e investitori dell’area asiatica.

La Port Authority di Pisa ringrazia gli organizzatori e le autorità del Fujian per l’accoglienza.