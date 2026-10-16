Grave situazione umanitaria nella città di Oleshky. Telefonata tra il Papa e Putin: “Una tregua per salvare vite umane”

Il Pontefice esprime forte preoccupazione per la crisi umanitaria nella regione di Kherson e chiede una pausa nelle ostilità per consentire l’arrivo di aiuti e l’evacuazione sicura dei civili

AgenPress. Una tregua per salvare vite umane e permettere alla popolazione civile di ricevere assistenza. È questo l’appello lanciato dal Papa nel corso di una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, avvenuta nel pomeriggio.

Al centro del colloquio, la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, dove le condizioni della popolazione destano forte preoccupazione.

Nel corso della telefonata, il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per le sofferenze dei civili, chiedendo una tregua che consenta di far arrivare aiuti alimentari e sanitari a chi ne ha bisogno. L’obiettivo è garantire un intervento umanitario tempestivo e creare le condizioni necessarie per l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione.

La richiesta del Pontefice pone al centro la protezione dei civili e la necessità di assicurare l’accesso agli aiuti essenziali in un contesto segnato dal conflitto. Alimenti, medicinali e assistenza sanitaria rappresentano priorità urgenti per la popolazione coinvolta, mentre la possibilità di lasciare la città in sicurezza costituisce un elemento fondamentale per ridurre i rischi per le persone più vulnerabili.

La tregua richiesta dal Papa avrebbe dunque una finalità precisa: permettere ai soccorritori di operare e offrire ai civili la possibilità di mettersi al riparo senza essere esposti a ulteriori pericoli.

La telefonata con Putin riporta l’attenzione sul ruolo della diplomazia e sul valore delle iniziative umanitarie anche durante una guerra. L’appello del Santo Padre punta a ottenere un risultato concreto, concentrandosi sulle necessità immediate della popolazione e sulla salvaguardia della vita umana.

La richiesta di una pausa nelle ostilità per Oleshky rappresenta un invito a mettere temporaneamente da parte la logica dello scontro per consentire l’assistenza ai civili e un’eventuale evacuazione in condizioni di sicurezza.

Resta centrale la necessità che all’appello seguano condizioni effettive sul terreno, affinché gli aiuti possano raggiungere la popolazione e chi desidera lasciare la città possa farlo volontariamente e senza rischi.

In una situazione umanitaria tanto delicata, il messaggio del Papa è chiaro: la protezione dei civili deve rimanere una priorità e ogni occasione di tregua può rappresentare un’opportunità per salvare vite umane.