Brasile, Bolsonaro chiede l’annullamento della candidatura di Lula: ricorso per presunta propaganda abusiva

Il candidato di destra ha presentato un ricorso al Tribunale superiore elettorale, accusando il presidente uscente di aver utilizzato un account WhatsApp governativo per diffondere contenuti sulle attività dell’esecutivo durante la campagna elettorale

AgenPress. La campagna per le elezioni presidenziali in Brasile si accende sul fronte giudiziario. Flávio Bolsonaro, candidato della destra al secondo turno, ha chiesto alla giustizia elettorale di annullare la candidatura del suo rivale, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contestando il presunto utilizzo improprio di una piattaforma di comunicazione istituzionale a fini elettorali.

Il ricorso, presentato dai legali del senatore al Tribunale superiore elettorale, fa riferimento a un presunto abuso di potere da parte del leader della sinistra. Secondo l’accusa, Lula avrebbe utilizzato un account WhatsApp governativo per diffondere su larga scala contenuti relativi alle iniziative e ai risultati dell’azione di governo durante il periodo della campagna elettorale.

Al centro della controversia vi è la distinzione tra comunicazione istituzionale e propaganda elettorale. Secondo la tesi sostenuta dai legali di Flávio Bolsonaro, l’impiego di una piattaforma riconducibile al governo per promuovere contenuti sull’operato dell’esecutivo potrebbe aver favorito il presidente in carica nella competizione elettorale.

Spetterà ora alla giustizia elettorale valutare gli elementi presentati e stabilire se vi siano i presupposti per riconoscere una violazione delle norme che regolano la propaganda e l’utilizzo dei mezzi istituzionali.

L’iniziativa di Flávio Bolsonaro aggiunge un nuovo elemento di tensione a una competizione già segnata dallo scontro tra destra e sinistra. Da una parte, il candidato conservatore punta a mettere in discussione la legittimità delle modalità con cui il suo avversario avrebbe condotto la campagna; dall’altra, la vicenda chiama in causa i limiti entro cui il presidente in carica può valorizzare pubblicamente i risultati della propria amministrazione.

La decisione del Tribunale superiore elettorale sarà dunque determinante per chiarire se l’utilizzo contestato di WhatsApp abbia effettivamente oltrepassato i limiti consentiti dalla normativa brasiliana. Fino a una pronuncia dei giudici, il presunto abuso di potere resta un’accusa avanzata dalla parte ricorrente e non un fatto giudiziariamente accertato.