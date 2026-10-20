Dl Sicurezza, Meloni rilancia la linea del Governo: “Chi rompe paga”. Se a sbagliare è un minorenne, nel mirino anche i genitori

Dopo le violenze e i danneggiamenti nelle piazze italiane, il Governo valuta nuove misure contro i responsabili dei disordini. Al centro del dibattito la responsabilità individuale, il risarcimento dei danni e il ruolo delle famiglie

AgenPress. «Chi rompe paga». È questo il principio che torna al centro del dibattito politico sulla sicurezza dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto diverse città italiane. La linea sostenuta dalla maggioranza è chiara: chi devasta, saccheggia o danneggia beni pubblici e privati deve rispondere delle proprie azioni, senza poter invocare la minore età come una giustificazione.

La questione riguarda soprattutto i giovanissimi coinvolti negli scontri, per i quali si apre anche il tema della responsabilità economica delle famiglie. Il messaggio politico è quello di una maggiore fermezza: se a commettere un illecito è un minorenne, anche i genitori potrebbero essere chiamati a rispondere economicamente, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l’accento sulla necessità di contrastare i gruppi organizzati che sfruttano le manifestazioni per provocare disordini e attaccare le forze dell’ordine. Dopo gli ultimi episodi di violenza, il Governo ha avviato un confronto sulle possibili misure per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione.

Tra le ipotesi discusse figurano l’inasprimento degli interventi contro i responsabili delle devastazioni, maggiori strumenti nei confronti dei minorenni violenti e nuove forme di tutela per commercianti e cittadini che subiscono danni durante gli scontri. Anche la Lega ha rilanciato la proposta di introdurre garanzie finanziarie per le manifestazioni considerate a rischio, così da affrontare il problema dei risarcimenti.

L’obiettivo dichiarato è evitare che il costo delle devastazioni ricada esclusivamente sulla collettività, sui negozianti e sui contribuenti.

Il punto più delicato riguarda la responsabilità delle famiglie. Quando un ragazzo minorenne distrugge una vetrina, danneggia un’auto o provoca danni a strutture pubbliche, la domanda è inevitabile: chi deve sostenere le spese per riparare ciò che è stato distrutto?

La posizione sostenuta da esponenti della maggioranza punta a rafforzare il principio secondo cui i danni non devono rimanere a carico delle vittime. Tuttavia, è importante distinguere tra responsabilità penale del minore e responsabilità civile dei genitori: non sono la stessa cosa e non comportano automaticamente le medesime conseguenze.

L’eventuale obbligo di risarcimento deve essere valutato sulla base delle norme applicabili e delle circostanze concrete. Non significa, quindi, che i genitori siano automaticamente responsabili di qualsiasi comportamento del figlio, ma che la questione economica può coinvolgerli secondo le condizioni stabilite dall’ordinamento.

Il dibattito politico si concentra anche sull’equilibrio tra il contrasto alla violenza e la tutela del diritto di manifestare pacificamente. Le devastazioni e le aggressioni non possono essere confuse con la partecipazione legittima a un corteo, mentre le nuove regole dovranno individuare con precisione le condotte perseguibili e le relative responsabilità.

Per la maggioranza, la priorità è rafforzare la deterrenza e garantire conseguenze concrete per chi commette reati. Sul fronte opposto, il confronto politico e giuridico riguarda anche l’efficacia delle nuove misure, la loro proporzionalità e le garanzie da assicurare ai cittadini.

La formula è semplice, ma la sua applicazione richiede regole precise. Accertare chi abbia provocato i danni, individuare i responsabili e garantire il risarcimento sono passaggi indispensabili per evitare che le conseguenze economiche delle violenze ricadano sulle persone estranee ai fatti.

La sfida per il Governo sarà tradurre gli annunci in disposizioni chiare ed efficaci, distinguendo le responsabilità individuali da quelle eventualmente attribuibili alle famiglie e assicurando che le nuove norme rispettino i principi dell’ordinamento.

Il messaggio politico resta quello della fermezza: la minore età non deve diventare uno scudo contro le conseguenze delle proprie azioni. Ma perché il principio «chi rompe paga» sia effettivo, occorrono strumenti applicabili, responsabilità accertate e procedure che consentano alle vittime di ottenere il giusto risarcimento.