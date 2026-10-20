Autotrasportatori, il governo sblocca un miliardo di euro: da oggi al via i primi 480 milioni

Annunciato dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi lo sblocco delle risorse destinate al settore. I primi contributi serviranno a coprire tutte le domande presentate fino al 30 agosto. Nuovi fondi per settembre e ottobre, ma il credito d’imposta arriverà nel 2027.

AgenPress. Il governo sblocca circa un miliardo di euro a sostegno degli autotrasportatori. Ad annunciarlo è stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, al termine del tavolo con le rappresentanze del settore che si è svolto in Prefettura a Milano. Da oggi, ha spiegato, prende il via l’erogazione dei primi 480 milioni di euro, destinati a soddisfare tutte le domande presentate fino al 30 agosto, ultima finestra attualmente aperta.

«Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro: 480 milioni per quanto riguarda tutte le domande che sono arrivate fino ad agosto e poi mettiamo nuove risorse su settembre-ottobre, però il credito d’imposta sarà ovviamente nel ’27», ha dichiarato Rixi.

Il primo intervento riguarda le richieste di contributo già presentate dalle imprese di autotrasporto entro la scadenza del 30 agosto. L’obiettivo è azzerare le domande rimaste in attesa e consentire alle aziende di ricevere le risorse previste.

«Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare tutte le domande che sono pervenute fino al 30 di agosto, che è l’ultima finestra che è stata aperta», ha aggiunto il viceministro.

Lo sblocco rappresenta un passaggio importante per un comparto che deve fare i conti con costi operativi elevati e con la necessità di mantenere la liquidità necessaria per garantire la continuità dei servizi di trasporto.

Il piano annunciato dal governo non si ferma ai primi 480 milioni. Una parte delle risorse complessivamente sbloccate sarà destinata anche alle domande relative ai mesi di settembre e ottobre, così da estendere il sostegno alle imprese del settore.

Resta però da considerare la tempistica del credito d’imposta: secondo quanto riferito da Rixi, il beneficio fiscale collegato alle nuove risorse sarà disponibile nel 2027. Un elemento che le imprese dovranno tenere presente nella programmazione finanziaria dei prossimi mesi.

L’annuncio arriva al termine del confronto tra il ministero e le rappresentanze degli autotrasportatori, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle risorse disponibili e sui tempi di erogazione.

La priorità immediata è ora trasformare lo sblocco dei fondi in contributi effettivamente erogati, partendo dalle domande presentate entro il 30 agosto. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle ulteriori risorse per settembre e ottobre e sulle modalità con cui sarà riconosciuto il credito d’imposta previsto per il 2027.

Per le imprese di autotrasporto, il rispetto delle tempistiche annunciate sarà decisivo per valutare l’effettiva portata del sostegno e gli effetti sulla gestione dei costi e della liquidità aziendale.