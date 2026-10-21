Ucraina, attacco con droni russi nell’oblast di Kharkiv: morti due anziani

Le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83, residenti nel villaggio di Korotych. Danneggiate 13 abitazioni private durante l’attacco notturno

AgenPress. Due anziani sono morti in seguito a un attacco con droni condotto dalle forze armate russe nella notte nell’oblast di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. A riferirlo è stato il governatore regionale, Oleh Syniehubov, secondo il quale le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83 anni, entrambi residenti nel villaggio di Korotych.

L’attacco ha provocato anche danni materiali, colpendo 13 abitazioni private. L’episodio si inserisce nel quadro delle ostilità che continuano a interessare la regione di Kharkiv, situata non lontano dal confine con la Russia e ripetutamente esposta agli attacchi durante il conflitto.

La morte dei due anziani evidenzia ancora una volta i rischi affrontati dalla popolazione civile nelle aree coinvolte nelle operazioni militari. Le abitazioni danneggiate rappresentano inoltre un ulteriore segnale delle conseguenze degli attacchi sulle comunità locali.

Secondo le informazioni diffuse dal governatore Syniehubov, il bilancio dell’attacco è dunque di due vittime, entrambe anziane, e 13 case private danneggiate.