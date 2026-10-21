Carburanti: Fapi, bene impegno Governo, più deducibilità auto per partite Iva

Sciotto, apprezzamento per risorse autotrasporto, proposta a Salvini per autonomi e piccole imprese

AgenPress. «Esprimiamo apprezzamento per l’impegno del Governo e del ministro Matteo Salvini a favore degli autotrasportatori, con l’annuncio di risorse complessive per circa un miliardo di euro. Il confronto con le categorie è la strada giusta per sostenere un settore essenziale per l’economia e l’approvvigionamento delle merci».

Lo afferma Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi.

«Chiediamo ora a Salvini di farsi promotore, nel confronto con il Ministero dell’Economia, anche di un aumento della percentuale di deducibilità dei costi dell’autovettura utilizzata per l’attività dalle partite Iva, adeguando i limiti di spesa fiscalmente riconosciuti», prosegue Sciotto.

«Per artigiani, commercianti e professionisti l’auto è spesso indispensabile per raggiungere clienti, cantieri e luoghi di lavoro. Il caro carburante pesa sui bilanci delle piccole attività, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree interne, dove le alternative al trasporto privato sono insufficienti».

«All’attenzione per l’autotrasporto si affianchi un intervento a sostegno di chi ogni giorno deve spostarsi per lavorare. Una maggiore deducibilità sarebbe un segnale concreto per autonomi e piccole imprese: auspichiamo che la proposta trovi spazio nella prossima legge di bilancio», conclude il presidente della Fapi.