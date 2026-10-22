Sicurezza urbana, a Ferrara nasce il NAM: la task force comunale “Anti Maranza”

AgenPress. A Ferrara prende il via una misura inedita sul fronte della sicurezza urbana e del contrasto alle devianze giovanili. Il sindaco della città emiliana, Alan Fabbri (Lega), ha annunciato l’istituzione del NAM – Nucleo Anti Maranza, una task force speciale progettata dall’amministrazione comunale per affrontare in modo mirato il fenomeno dei comportamenti antisociali, delle micro-aggressioni e del degrado connesso alle baby gang e ai gruppi giovanili.

L’iniziativa viene presentata dall’amministrazione come un vero e proprio progetto pilota sul piano nazionale, destinato a sperimentare una risposta integrata e di coordinamento locale a una problematica avvertita in numerose città italiane.

Il Nucleo Anti Maranza non si configurerà semplicemente come un corpo d’intervento di polizia, bensì come una vera e propria cabina di regia e unità operativa interdisciplinare incardinata a Palazzo Municipale.

La guida operativa della nuova task force è stata affidata all’ex vicesindaco Nicola Lodi, che opererà all’interno dello staff del primo cittadino con l’obiettivo di orientare e coordinare sul campo le varie direttrici d’azione.

Il NAM vedrà la collaborazione e il lavoro sinergico di diversi soggetti professionali e istituzionali:

Polizia Locale : per la prevenzione, il pattugliamento ed il presidio territoriale nei luoghi di aggregazione a rischio.

Supporto specialistico : psicologi, sociologi, educatori ed esperti del settore sociale per l’analisi dei contesti familiari e di disagio dei minori.

Tutela legale: esperti giuridici e avvocati per monitorare l’efficacia dei provvedimenti amministrativi e sanzionatori.

Negli intenti del Comune, il NAM intende superare la frammentazione degli interventi, puntando su una duplice direttrice: intervenire nei punti caldi della città (come il quartiere GAD, i parchi pubblici e i centri commerciali) in cui si registrano episodi di intimidazione, vandalismo o risse, fornendo un punto di riferimento diretto per commercianti e residenti. Mappare i soggetti minori con condotte a rischio, attivando percorsi educativi e di mediazione con le famiglie prima che le condotte sfocino in episodi di criminalità conclamata.

Commentando il lancio del nucleo, il sindaco Alan Fabbri ha sottolineato che l’iniziativa nasce dalla necessità di dare risposte concrete e immediate alle istanze di sicurezza dei cittadini, delle famiglie e dei commercianti.

Secondo il primo cittadino, la sfida della sicurezza non può più prescindere da strumenti snelli capaci di affiancare le forze dell’ordine tradizionali, con un focus mirato proprio sui fenomeni generazionali e sulle dinamiche del disagio o dell’emarginazione minorile. L’auspicio della giunta ferrarese è che il modello NAM possa fare da apripista ed essere adottato da altri enti locali su tutto il territorio nazionale.