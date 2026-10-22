Agenti di intelligenza artificiale non verificati stanno accedendo ai conti bancari statunitensi

AgenPress. Secondo quanto riportato da alcune fonti ad Axios, le principali banche statunitensi stanno rilevando agenti di intelligenza artificiale di terze parti non autorizzati che operano all’interno dei conti dei clienti, e alcuni di questi agenti tentano di compiere azioni che sembrano essere indipendenti dalle istruzioni dell’utente.

Gli agenti basati sull’intelligenza artificiale stanno diventando un incubo per le banche americane, infiltrandosi nei sistemi bancari più velocemente di quanto gli istituti finanziari riescano a reagire.

La difficoltà nel distinguere tra un essere umano e un bot non autorizzato sta costringendo le banche a bloccare la tecnologia e a riscrivere rapidamente i propri termini di servizio.

In altri casi, alcune banche hanno monitorato l’attività quando gli operatori, programmati per soddisfare le richieste o completare le attività per conto dell’utente, contattano i call center o sembrano intraprendere azioni indipendenti dalle istruzioni dell’utente, hanno affermato le fonti.

I dirigenti delle banche hanno descritto la situazione come terrificante, e un funzionario ha affermato che il settore nutre serie preoccupazioni riguardo alla possibilità che gli agenti accedano ai conti dei clienti e intraprendano azioni che potrebbero avere un impatto sulle finanze degli utenti.

Secondo quanto riferito, queste preoccupazioni sono alla base della decisione di diverse banche di limitare l’accesso agli agenti di intelligenza artificiale di terze parti.

Secondo fonti a conoscenza della decisione, Morgan Stanley ha iniziato a bloccare l’accesso alle proprie piattaforme agli agenti di terze parti.

Anche JPMorgan , Bank of America e Citi stanno imponendo restrizioni agli agenti.

Un portavoce di Chase ha dichiarato che i clienti non dovrebbero fornire i propri nomi utente e password a nessuno. Un portavoce di Morgan Stanley ha affermato che la banca non ha riscontrato casi di “agenti di intelligenza artificiale malintenzionati che accedono alle nostre piattaforme”.

La maggior parte delle banche ha autorizzato o si sta muovendo nella direzione di consentire l’accesso in sola lettura, il che dovrebbe permettere agli operatori di visualizzare le informazioni finanziarie dei clienti senza poter intraprendere alcuna azione.

Le banche concedono già questo tipo di accesso ad app di terze parti come Quicken per la gestione del budget e altre attività.

Diversi dirigenti del settore industriale e bancario hanno dichiarato ad Axios di riconoscere la necessità di trovare un punto d’incontro con gli agenti basati sull’intelligenza artificiale.

I clienti vorranno utilizzare questi agenti in futuro, e le banche ne sono consapevoli. Ma per ora, i rischi di un atteggiamento troppo permissivo sono troppo elevati.

Secondo alcune fonti, molte banche non sono in grado di stabilire con certezza se l’attività sui conti degli agenti sia diretta dagli utenti.

Un dirigente di banca ha dichiarato che è difficile distinguere tra i vari agenti, e anche capire se un agente è stato autorizzato da un utente o se ha agito in modo scorretto ottenendo l’accesso al conto di un cliente.

Da un lato, le banche sono nella posizione migliore per rispondere alle minacce e alle opportunità dell’IA, grazie alla loro liquidità e alla loro esperienza come infrastrutture critiche.

Ma il denaro non è necessariamente sufficiente a risolvere questo problema, ha affermato una fonte, a causa della rapidità con cui la tecnologia si evolve e rivela nuove vulnerabilità in tempo reale.

Le banche stanno investendo nella prevenzione degli scenari peggiori, ma si stanno anche preparando nel caso in cui si verifichino, anche attraverso la pianificazione di scenari “post-crisi” che consentirebbero loro di proteggere o ripristinare rapidamente l’accesso dei clienti.

Il rapido progresso dell’intelligenza artificiale sta diventando un incubo per la sicurezza delle istituzioni finanziarie americane.