Il Wall Street Journal ottiene l’archiviazione per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata da Trump

AgenPress. Un giudice federale ha respinto la nuova causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata da Donald Trump contro il Wall Street Journal, stabilendo che non può essere ripresentata, segnando un’ulteriore battuta d’arresto per le battaglie legali del presidente contro la stampa.

Sabato, il giudice Darrin Gayles di Miami ha accolto la richiesta del Wall Street Journal di archiviare la causa. Il giornale era accusato, nella denuncia, di diffamazione nei confronti di Trump per un articolo in cui si affermava che Trump aveva inviato una lettera di auguri di compleanno allusiva al finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein.