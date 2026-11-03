Al Teatro Parioli approda “Pesci ad Aprile”: amicizia vera, risate e colpi di scena con I Centouno

AgenPress. Per fortuna ci sono gli amici. Quelli veri, che si contano sulle dita di una mano e che non mancano mai, soprattutto quando il calendario corre veloce verso il fatidico «sì» e la testa comincia a riempirsi di dubbi, paure e perplessità. Arriva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo, dal 12 al 22 novembre 2026, la commedia brillante “Pesci ad Aprile”. Protagonista assoluto è un trio formidabile: I Centouno, ovvero Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, tre giovani attori legati da una profonda e autentica amicizia fin dall’infanzia.

Dopo aver inseguito con tenacia lo stesso sogno, oggi calcano alcuni tra i più importanti palcoscenici italiani collezionando continui sold out. Nello storico teatro romano portano in scena, insieme a Francesca Anna Bellucci e per la regia di Leonardo Buttaroni, una pièce moderna e irresistibile, capace di viaggiare con naturalezza tra bilanci generazionali, riflessioni sul presente e sul futuro, rimpianti inconfessabili e segreti mai svelati, il tutto racchiuso in una centrifuga di risvolti tragicomici da capogiro. Qual è l’unico evento nella vita in grado di far provare a un uomo gioia, ansia, voglia di vivere e fede in un futuro migliore più del matrimonio? L’addio al celibato, ovviamente.

La storia si apre ad un giorno dal fatidico “Si”. Il futuro sposo, invece di sentirsi trascinato dall’entusiasmo e dalla gioia, è in preda ad una crisi di un profondo smarrimento. Per fortuna, a fare da scudo, ci sono gli inseparabili amici di sempre. Inizia il conto alla rovescia e i tre si trovano a vivere le ventiquattr’ore più surreali e sconvolgenti della loro esistenza, anche per via di una curiosa “professionista” ingaggiata per animare la serata. Tra risate travolgenti a e autentici momenti di commozione lo spettacolo mette a nudo la bellezza dei legami umani, dimostrando che nella vita non c’è rifugio migliore se non quello degli affetti e di coloro che ti conoscono da sempre.