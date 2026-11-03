Al Teatro7 OFF dal 5 novembre arriva “Ho ragione lei”

LO SPETTACOLO DEL DUO THE CONIUGI SULLE DINAMICHE DI COPPIA

AgenPress. La coppia, le sue abitudini, le criticità, gli stati d’animo. Insomma la coppia vista sotto la lente di ingrandimento di due esperti, ovvero i The Coniugi: Simone Gallo e Alina Person, pronti al debutto del loro spettacolo “Ho ragione Lei” al teatro 7 Off. Un titolo che fa comprendere già l’ironia sulla quale si muovono i due attori, già molto popolari sui social. Prodotto da Golden Star e per la regia di Toni Fornari, lo spettacolo sarà in scena dal 5 al 15 novembre 2026, e racconterà le dinamiche quotidiane di una coppia alle prese con le varie vicissitudini, nelle quali molti potranno rispecchiarsi.

Il loro show, “Ho Ragione Lei”, infatti è una Sketch Comedy ad altissimo ritmo che mette a nudo, con un’ironia affilata e moderna, l’unico tema in cui ogni persona si riconoscerà all’istante, appunto la vita di coppia all’interno delle mura domestiche.

Info e prenotazioni al numero Whatsapp 375.6469618