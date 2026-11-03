Midterm. Guam, vittoria repubblicana per Tony Ada. Trump esulta: “Speriamo sia un segnale per le midterm”

AgenPress. La vittoria del repubblicano Tony Ada a Guam diventa un motivo di soddisfazione per Donald Trump, che guarda già alle elezioni di metà mandato del novembre 2026. Il presidente americano interpreta il risultato come un possibile segnale positivo per il Partito repubblicano in vista di una sfida elettorale che potrebbe rivelarsi decisiva per gli equilibri politici a Washington.

Tony Ada, candidato repubblicano alla carica di governatore insieme a E.J. Calvo, ha ottenuto il 51,45% dei voti, superando la candidata democratica Therese Terlaje, ferma al 48,15%. Una vittoria di misura, con un margine di circa 1.020 voti, che consegna ai repubblicani la guida dell’isola.

Il risultato assume un significato particolare per la Casa Bianca. Guam, territorio statunitense nel Pacifico occidentale, è infatti caratterizzata da una competizione politica nella quale i democratici hanno tradizionalmente avuto un peso significativo. La conquista della guida dell’amministrazione locale da parte repubblicana offre dunque a Trump l’occasione per rivendicare un rafforzamento del consenso del suo partito.

«Speriamo sia un segnale per le midterm», è il messaggio attribuito al presidente, che punta a leggere il risultato in una prospettiva nazionale. Le elezioni di metà mandato, in programma il 3 novembre 2026, rappresentano infatti un passaggio fondamentale per la presidenza Trump: in quella occasione gli elettori saranno chiamati a rinnovare l’intera Camera dei rappresentanti e una parte del Senato.

La posta in gioco è particolarmente alta. Un eventuale arretramento repubblicano potrebbe ridurre la capacità del presidente di portare avanti la propria agenda legislativa, mentre una conferma della maggioranza rafforzerebbe la posizione della Casa Bianca.

Tuttavia, il voto di Guam va interpretato con cautela. Si tratta di un territorio con dinamiche politiche e interessi locali specifici, che non possono essere automaticamente sovrapposti a quelli degli elettori degli Stati federati. Inoltre, la vittoria repubblicana nella corsa per il governatorato non equivale a un’affermazione generalizzata del partito in tutte le competizioni elettorali locali.

Per Trump, però, il risultato rappresenta un’occasione politica da valorizzare. A pochi giorni dal voto nazionale, il presidente può presentare la conquista di Guam come un segnale di fiducia nei confronti dei repubblicani. Resta da capire se questo risultato isolato anticipi davvero una tendenza più ampia o se rimanga una vittoria legata soprattutto agli equilibri politici dell’isola.

Le urne delle midterm diranno se l’ottimismo della Casa Bianca troverà conferma anche nel resto degli Stati Uniti.