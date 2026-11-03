Midterm. Il figlio di Trump evoca l’assassinio di Charlie Kirk nell’ultimo appello al voto: “Votate come se gli altri fossero pronti a uccidervi per le vostre opinioni”

Nel giorno delle elezioni di metà mandato, il figlio maggiore del presidente americano lancia un messaggio dai toni durissimi sui social. Al centro del suo appello c’è l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso nel settembre 2025. Un richiamo che trasforma la violenza politica in un argomento per mobilitare l’elettorato repubblicano

AgenPress. Un appello al voto dai toni forti, con un riferimento diretto a uno degli episodi più traumatici per il movimento conservatore americano. Donald Trump Jr. ha scelto di evocare l’assassinio di Charlie Kirk per invitare gli elettori repubblicani a recarsi alle urne nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026.

Il figlio maggiore del presidente Donald Trump ha pubblicato sui social un’immagine dell’attivista conservatore, fondatore di Turning Point USA, accompagnata da una frase particolarmente provocatoria: «Votate come se l’altra parte fosse pronta a uccidervi per quello che dite».

Al messaggio si è aggiunto il commento personale di Trump Jr.: «Votate come se la vostra vita e quella dei vostri figli dipendessero da questo. Perché è così!».

L’immagine riprende il clima di tensione che ha seguito la morte di Kirk, diventato dopo il suo assassinio una delle figure simbolo della destra americana. Il messaggio di Trump Jr. punta a presentare la competizione elettorale non soltanto come uno scontro tra programmi politici, ma come una battaglia per la sicurezza e il futuro delle famiglie americane.

Charlie Kirk, 31 anni, era stato ucciso il 10 settembre 2025 durante un evento pubblico alla Utah Valley University, nello Utah. La sua morte aveva provocato un’ondata di reazioni negli Stati Uniti e acceso ulteriormente il dibattito sulla violenza politica e sulla polarizzazione del Paese.

Per Donald Trump Jr., Kirk rappresenta una figura centrale nella mobilitazione del movimento conservatore. Il richiamo alla sua uccisione diventa quindi uno strumento per ricordare agli elettori ciò che, secondo il figlio del presidente, sarebbe in gioco in queste elezioni.

L’iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, i sostenitori di Trump Jr. vedono nell’appello un invito a non sottovalutare il clima di ostilità nei confronti dei conservatori. Dall’altra, il richiamo all’assassinio di Kirk per sollecitare il voto è stato criticato da chi considera inopportuno utilizzare una tragedia per alimentare ulteriormente le divisioni politiche.

Il messaggio si inserisce in una campagna elettorale particolarmente polarizzata, nella quale la questione della violenza politica è diventata uno dei temi più sensibili.

Le elezioni di metà mandato del 3 novembre rappresentano un passaggio decisivo per l’amministrazione Trump. Il rinnovo del Congresso determinerà infatti gli equilibri politici con cui il presidente dovrà confrontarsi nella seconda parte del suo mandato.

L’obiettivo dei repubblicani è mantenere il controllo del Congresso e impedire ai democratici di conquistare una posizione di forza capace di ostacolare l’agenda della Casa Bianca.

In questo scenario, l’appello di Donald Trump Jr. punta a scuotere soprattutto l’elettorato conservatore, facendo leva sulla paura della violenza politica e sulla memoria di Charlie Kirk. Una strategia comunicativa aggressiva, che conferma quanto il tema della contrapposizione ideologica sia centrale nella battaglia elettorale americana.