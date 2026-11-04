Il Valore dell’Unità e della Memoria: l’Evoluzione del 4 Novembre tra Istituzioni e Società

La Fondazione Insigniti OMRI si unisce alle celebrazioni del 4 Novembre, promosse dalle Istituzioni dello Stato, nel deferente ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la pace, nonché nel riconoscimento del percorso storico, istituzionale e normativo che ha contribuito a rinnovare e rafforzare il significato dell’Unità Nazionale

AgenPress. La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre, rappresenta ben più di una ricorrenza del calendario repubblicano: è il punto d’incontro tra la memoria delle nostre origini e la responsabilità del presente.

Per coloro che sono insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza che richiama i valori fondanti della nostra Costituzione, la dedizione al bene comune e il senso di responsabilità verso le istituzioni, questa data non costituisce un semplice esercizio di retorica commemorativa, ma un richiamo vivo ai principi di unità, solidarietà e servizio che tengono insieme la comunità nazionale.

In questa giornata di profondo significato, la Fondazione degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rinnova la propria partecipazione alle celebrazioni e condivide i messaggi delle Istituzioni della Repubblica, riconoscendone il valore civile, storico e morale.

La Pace nel Quadro Geopolitico e il Deferente Omaggio ai Caduti

In un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni geopolitiche e da gravi crisi internazionali — dal conflitto in Ucraina alla drammatica situazione in Medio Oriente, fino alle tensioni che interessano il Mediterraneo allargato — il ruolo delle Forze Armate si conferma essenziale non soltanto per la sicurezza nazionale, ma anche per la salvaguardia della pace, la tutela della stabilità internazionale e il rispetto del diritto internazionale, nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia in seno alle alleanze e alle organizzazioni internazionali, europee e delle Nazioni Unite. I nostri militari contribuiscono alla sicurezza e alla stabilità, partecipano a missioni internazionali di pace, operazioni di assistenza umanitaria e interventi in situazioni di emergenza, concorrendo anche, insieme alle altre componenti dello Stato, alle attività di protezione civile e alla tutela della popolazione sul territorio nazionale.

Questo impegno al servizio della Patria, delle istituzioni democratiche e della comunità internazionale comporta, talvolta, il sacrificio più alto. Per questo la Fondazione rivolge il proprio pensiero più commosso e riconoscente a tutti i militari caduti nell’adempimento del dovere, compresi coloro che hanno perso la vita nelle missioni internazionali di pace e stabilizzazione. Alle loro famiglie, così come a tutti gli uomini e le donne in uniforme che quotidianamente servono il Paese, va la gratitudine sincera e immutata della Fondazione e dell’intera comunità nazionale.

L’Evoluzione Storica: Tappe Legislative, Comunicative e Celebrative

Celebrare il 4 novembre significa anche riconoscere il filo della storia che unisce il sacrificio di ieri — legato alla conclusione della Prima Guerra Mondiale e al compimento del processo di unificazione nazionale — all’impegno quotidiano di quanti, oggi, operano al servizio dello Stato e della collettività. Per comprendere appieno la forza simbolica di questa ricorrenza, è utile ripercorrere le principali tappe del percorso storico, normativo e celebrativo che ne ha accompagnato l’evoluzione.

Dalla celebrazione della Vittoria alla svolta repubblicana (1919-1977)

La ricorrenza del 4 novembre fu celebrata per la prima volta nel 1919, nell’anniversario della fine delle ostilità sul fronte italiano, al termine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1922 fu dichiarata festa nazionale, assumendo inizialmente una forte connotazione legata alla Vittoria. Con l’avvento della Repubblica e il mutamento del contesto istituzionale e costituzionale, la ricorrenza ha progressivamente assunto un significato più ampio, legato ai valori dell’Unità nazionale, della pace e della coesione democratica. Nel 1977, nell’ambito della revisione del calendario delle festività, la celebrazione fu trasferita alla prima domenica di novembre e il 4 novembre cessò di essere considerato giorno festivo agli effetti civili. La ricorrenza mantenne tuttavia intatto il proprio valore storico, civile e simbolico.

Il cambiamento della comunicazione e l’apertura alla cittadinanza

Negli ultimi decenni, il modo di celebrare il 4 novembre si è progressivamente evoluto, aprendosi a una partecipazione più ampia e consapevole della società civile.

Iniziative come il «Villaggio della Difesa», l’apertura straordinaria di caserme, basi militari e siti storici, nonché le opportunità di accesso gratuito ai musei statali, hanno contribuito ad avvicinare i cittadini, soprattutto le giovani generazioni, alla conoscenza delle Forze Armate e delle loro attività. Si è così rafforzato un modello di comunicazione istituzionale fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla partecipazione, nel quale la memoria storica diventa occasione di conoscenza, cultura della difesa e consapevolezza del valore del servizio alla collettività.

Il consolidamento normativo contemporaneo (2024)

Un passaggio di particolare rilievo è rappresentato dalla Legge 1° marzo 2024, n. 27, che ha riconosciuto ufficialmente il 4 novembre come «Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate», restituendo alla data la sua piena centralità nel calendario delle ricorrenze nazionali, pur senza ripristinarne gli effetti civili. La norma ha inoltre previsto la possibilità per le istituzioni nazionali, regionali e locali e per gli istituti scolastici di promuovere cerimonie, incontri, conferenze storiche, mostre e iniziative di approfondimento sui temi dell’Unità nazionale, della difesa della Patria e del ruolo delle Forze Armate nell’ordinamento della Repubblica. Si tratta di un passaggio significativo, che rafforza il legame tra memoria storica, valori costituzionali, Istituzioni e cittadini, attribuendo particolare rilievo alla formazione delle nuove generazioni e alla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva.