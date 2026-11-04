Midterm. Trump ha postato su Truth un’immagine di un cappellino da baseball con la scritta “VETO”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza il livello dello scontro politico dopo le elezioni di metà mandato e affida ancora una volta a Truth Social il compito di lanciare i suoi messaggi. Al centro della sua strategia c’è la minaccia di utilizzare il potere di veto per bloccare le iniziative legislative dei Democratici, che hanno conquistato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato.

Trump ha pubblicato sulla piattaforma un’immagine di un cappellino da baseball con la scritta «VETO» ben visibile, un messaggio che ribadisce la volontà della Casa Bianca di opporsi alle proposte della nuova maggioranza democratica al Congresso.

Il gesto assume un significato politico preciso: il presidente sembra voler anticipare una fase di confronto istituzionale particolarmente dura, nella quale il potere di veto potrebbe diventare uno degli strumenti principali per contrastare l’agenda dell’opposizione.

Non si è trattato soltanto di una provocazione affidata a un’immagine. Trump ha anche annunciato che intende trasformarsi in una sorta di commentatore politico, promettendo di analizzare, con giudizi sia positivi sia negativi, le ragioni delle vittorie e delle sconfitte dei candidati repubblicani.

Una dichiarazione che lascia intendere come il presidente non abbia intenzione di archiviare rapidamente il risultato elettorale. Al contrario, Trump sembra voler aprire una resa dei conti interna al Partito repubblicano, individuando responsabilità e possibili colpevoli della débâcle.

Tra i primi bersagli della polemica è finito Greg Abbott, governatore repubblicano del Texas, sconfitto nella corsa per la rielezione dalla democratica Gina Hinojosa.

Trump ha attribuito la sconfitta di Abbott alla sua presunta trasformazione in un RINO, acronimo di Republican In Name Only, espressione utilizzata negli ambienti conservatori americani per indicare un repubblicano considerato poco fedele ai principi e alle posizioni del partito.

L’attacco appare particolarmente significativo anche alla luce dei precedenti rapporti tra i due. Trump aveva infatti sostenuto pubblicamente Abbott, elogiandone il lavoro e le politiche sull’immigrazione e sulla sicurezza dei confini. Le critiche sono arrivate quindi dopo una lunga fase di collaborazione politica e dopo che lo stesso presidente aveva ribadito il proprio sostegno alla sua candidatura.

La sconfitta repubblicana alle midterm apre uno scenario complesso per la seconda parte della presidenza Trump. Con i Democratici alla guida di entrambe le Camere del Congresso, il presidente dovrà confrontarsi con una maggioranza parlamentare appartenente allo schieramento opposto.

La minaccia del veto rappresenta dunque un segnale politico rivolto ai Democratici, ma anche un messaggio alla stessa base repubblicana: Trump intende mantenere il controllo della propria agenda politica e non sembra disposto ad assumersi da solo la responsabilità della sconfitta.

Resta da capire quanto spazio ci sarà per una collaborazione istituzionale e quanto, invece, prevarrà la contrapposizione. Il presidente ha anche dichiarato di essere disponibile a lavorare con i Democratici, pur ribadendo la possibilità di bloccarne le iniziative legislative.

Le elezioni di metà mandato rischiano così di trasformarsi non soltanto in un passaggio decisivo per gli equilibri di Washington, ma anche nell’inizio di una resa dei conti all’interno del Partito repubblicano. E il caso Greg Abbott potrebbe essere soltanto il primo capitolo.