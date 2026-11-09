Francia, sospetto cyberattacco iraniano ai frigoriferi dei supermercati: aperta un’inchiesta sul gruppo Shahid Kaveh

La Procura di Parigi sospetta che dietro il maxi-attacco informatico che a ottobre ha mandato in tilt frigoriferi e congelatori di centinaia di supermercati francesi ci sia un’unità cyber legata ai Pasdaran iraniani. Nel mirino degli investigatori il gruppo Shahid Kaveh. La procuratrice Laure Beccuau ha annunciato l’apertura di un’inchiesta e la richiesta di mandati di arresto internazionali

AgenPress. La Francia punta il dito contro l’Iran per il vasto attacco informatico che lo scorso ottobre ha colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in tutto il Paese. La magistratura francese ha aperto un’inchiesta giudiziaria sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, sospettato di essere coinvolto nell’operazione informatica che ha provocato il malfunzionamento di frigoriferi e congelatori, causando ingenti danni economici e la perdita di grandi quantità di prodotti alimentari.

A rendere nota la decisione è stata la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. L’indagine riguarda anche due presunti collaboratori del responsabile del gruppo e altre eventuali persone che dovessero emergere dagli accertamenti. Secondo gli investigatori, Shahid Kaveh sarebbe un’unità cyber offensiva affiliata al Centro elettronico e cyber del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, i Pasdaran.

L’operazione informatica risale alla notte tra l’11 e il 12 ottobre, quando gli hacker sono riusciti a prendere il controllo da remoto dei sistemi di refrigerazione di centinaia di punti vendita francesi. Attraverso le interfacce di gestione collegate a Internet, gli aggressori avrebbero modificato i parametri di funzionamento degli impianti, attivando cicli di sbrinamento anomali e disattivando gli allarmi di sicurezza che avrebbero dovuto segnalare l’aumento delle temperature.

Il risultato è stato particolarmente grave: frigoriferi e congelatori hanno smesso di conservare correttamente gli alimenti, con temperature che in alcuni casi sarebbero arrivate fino a 50 gradi. L’attacco ha interessato diverse catene della grande distribuzione, provocando la necessità di eliminare ingenti quantità di carne, pesce e prodotti surgelati. In alcuni esercizi commerciali si sono verificati anche principi d’incendio.

Secondo la ricostruzione della Procura di Parigi, alcuni elementi tecnici avrebbero indirizzato le indagini verso il gruppo Shahid Kaveh. Tra gli indizi individuati figurerebbero l’utilizzo della lingua persiana durante le operazioni e indirizzi IP riconducibili a dispositivi localizzati in Iran. Elementi che, secondo gli investigatori, sarebbero compatibili con le modalità operative dell’unità informatica sospettata.

La magistratura francese ha quindi avviato un procedimento per accessi fraudolenti a sistemi informatici organizzati e danneggiamento aggravato, contestando anche l’ipotesi che gli attacchi siano stati realizzati nell’interesse di una potenza straniera, individuata nell’Iran. La Procura ha inoltre richiesto l’emissione di mandati di arresto internazionali nei confronti del responsabile del gruppo e dei suoi due presunti collaboratori.

Il caso ha riportato al centro dell’attenzione la vulnerabilità dei sistemi industriali collegati alla rete Internet. Gli impianti di refrigerazione dei supermercati, utilizzati per conservare alimenti e garantire la sicurezza della catena del freddo, possono diventare obiettivi di operazioni informatiche con conseguenze concrete sulla vita quotidiana.

Secondo le prime analisi, alcuni dispositivi coinvolti nell’attacco utilizzavano software obsoleti o versioni del firmware non aggiornate, circostanza che potrebbe aver facilitato l’accesso degli hacker. L’inchiesta francese punta ora a ricostruire l’intera catena delle responsabilità e a verificare il ruolo effettivo dell’unità iraniana.

Se i sospetti dovessero trovare conferma, l’episodio rappresenterebbe un caso particolarmente significativo di attacco informatico contro infrastrutture commerciali e civili, con possibili conseguenze dirette sull’approvvigionamento alimentare e sulla sicurezza economica del Paese.