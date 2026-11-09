Roma, si costituisce il conducente del monopattino che ha investito il fisico Cervellati: è un 51enne

L’uomo si è presentato questa mattina alla stazione dei carabinieri di Trastevere. Nei suoi confronti sono contestati omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima, Roberto Cervellati, è morta in ospedale il giorno dopo l’incidente

AgenPress. Ha un nome il conducente del monopattino che venerdì scorso ha investito Roberto Cervellati, il fisico ed ex ricercatore dell’Enea morto dopo essere stato travolto in viale Angelico, nel quartiere Prati, a Roma. Si tratta di un uomo di 51 anni che si è presentato nella mattinata di oggi alla stazione dei carabinieri di Roma Trastevere, dichiarando la propria responsabilità nell’incidente. Nei suoi confronti la Procura contesta i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Andrea D’Angeli.

L’investimento è avvenuto venerdì scorso, quando Cervellati è stato travolto da un monopattino mentre si trovava in prossimità della pista ciclabile di viale Angelico. Dopo l’impatto, il conducente si era allontanato senza prestare assistenza all’anziano. Il 92enne era stato trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli, dove è morto il giorno successivo a causa delle ferite riportate.

Prima della costituzione del 51enne, gli investigatori della polizia locale avevano avviato gli accertamenti per identificare il conducente, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito alla scena.

Il pubblico ministero disporrà nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo di Cervellati, per approfondire le cause del decesso e gli elementi medico-legali legati all’investimento. Il monopattino è stato sottoposto a sequestro.

Roberto Cervellati era un fisico e ricercatore dell’Enea, con una lunga esperienza nelle missioni scientifiche in Antartide. Aveva partecipato a sette spedizioni nel continente polare, ricoprendo anche incarichi di coordinamento e responsabilità scientifica. Il suo lavoro aveva contribuito alla conoscenza geografica dell’Antartide: nel 2006, in riconoscimento della sua attività, un ghiacciaio nella Terra di Ellsworth era stato intitolato a suo nome.