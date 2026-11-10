Gaza: 1 mln di persone a rischio inondazione; quasi 200.000 bambini a rischio estremamente elevato

AgenPress. Tre bambini di quattro, cinque e otto anni hanno perso la vita insieme alla madre durante il fine settimana, quando una duna di sabbia è crollata sulla loro tenda a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, a seguito di forti piogge.

Le forti piogge hanno colpito direttamente più di 106.000 persone, danneggiando o distruggendo rifugi, latrine e beni personali. Si stima che 950.000 sfollati vivano in zone a rischio di inondazione, di cui 400.000 – quasi la metà dei quali sono bambini – in località a rischio estremamente elevato.

“Questi bambini e la loro madre sono stati uccisi perché non avevano un posto sicuro dove dormire. Questa è la realtà odierna a Gaza”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “Le famiglie vivono prive delle condizioni indispensabili minime per la loro sicurezza, salute e dignità. Altri bambini potrebbero morire senza un riparo adeguato, senza acqua potabile e sistemi igienico-sanitari funzionanti, e senza le attrezzature necessarie per ripristinare i servizi essenziali. Il peggio dell’inverno deve ancora arrivare”.

Le morti sono avvenute mentre le famiglie, sfinite dalla guerra e dalla crisi protratta, si preparano ad affrontare un quarto inverno in condizioni davvero disperate. Circa 1,7 milioni di sfollati vivono ancora in tende, rifugi di fortuna o edifici danneggiati, esposti a inondazioni, freddo e crolli.

Le inondazioni causate dalle forti piogge stanno aggravando la crisi igienico-sanitaria già provocata dalla guerra. Attualmente a Gaza non è operativo alcun impianto di trattamento delle acque reflue. Nella città di Gaza, l’acqua piovana mescolata alle acque fognarie minaccia di traboccare dal bacino di raccolta delle acque piovane di Sheikh Radwan, dove solo due delle sei pompe sono ancora funzionanti. Da oltre un anno l’UNICEF sta cercando di ottenere l’approvazione delle autorità israeliane per far entrare nel territorio le attrezzature necessarie alla riparazione della struttura.

Nel frattempo, il freddo rappresenta un’altra minaccia mortale, in particolare per i neonati. Lo scorso inverno, secondo le notizie, 11 bambini sono morti per ipotermia. Senza un’adeguata protezione, il peggioramento delle condizioni comporta il rischio concreto che altri bambini possano morire con l’avvicinarsi dell’inverno.

L’UNICEF e i suoi partner stanno distribuendo teloni, indumenti invernali, coperte e prodotti per l’igiene, liberando fognature e bacini di raccolta delle acque piovane ostruiti e installando sacchi di sabbia in vari siti per mitigare l’impatto delle inondazioni. Solo nell’ultima settimana, l’UNICEF ha fornito indumenti invernali e coperte termiche ad almeno 10.000 bambini, ha distribuito teloni alle famiglie le cui tende sono state allagate e ha liberato fognature e bacini di raccolta delle acque piovane in oltre 50 località.

La risposta di emergenza è fondamentale, ma non rappresenta una soluzione a lungo termine. Le tende e i teloni offrono scarsa protezione contro le tempeste violente, mentre i sistemi idrici e igienico-sanitari danneggiati continuano a mettere a rischio la salute e la vita dei bambini.

L’UNICEF esorta con urgenza le autorità israeliane a consentire l’ingresso immediato di pompe, generatori, pezzi di ricambio e altri materiali necessari per riparare le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, tra cui il bacino di raccolta delle acque piovane di Sheikh Radwan e l’impianto di trattamento delle acque reflue di Sheikh Ejleen.

L’UNICEF esorta la comunità internazionale a unirsi all’appello per consentire l’ingresso di tutti i rifornimenti e le attrezzature umanitarie salvavita e a fornire finanziamenti urgenti per la risposta invernale dell’UNICEF a Gaza per 97,5 milioni di dollari USA.