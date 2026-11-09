Guerra in Ucraina, oltre 400mila russi morti in quasi cinque anni: i dati segreti di Mosca violati dagli hacker

Un’enorme quantità di documenti sottratti ai sistemi dell’agenzia statistica Rosstat fa emergere un bilancio senza precedenti delle perdite russe. Le informazioni, ottenute da gruppi di hacker bielorussi e ucraini, indicano almeno 392.700 certificati di morte collegati esplicitamente al conflitto. Una stima alternativa arriva a circa 450mila vittime

AgenPress. Oltre 400mila morti in quasi cinque anni di guerra. È il bilancio delle perdite russe che emerge da una vasta raccolta di dati riservati dell’agenzia federale di statistica Rosstat, finita nelle mani di gruppi di hacker bielorussi e ucraini. Si tratta di una delle ricostruzioni più ampie finora disponibili sul costo umano dell’invasione russa dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022.

Le informazioni non sono state diffuse attraverso canali ufficiali. Mosca, infatti, non pubblica da tempo dati aggiornati sulle perdite militari, mantenendo riservate le cifre relative ai caduti. Il materiale è stato invece ottenuto attraverso un’intrusione informatica nei sistemi di Rosstat e successivamente condiviso con alcune testate internazionali.

Secondo l’analisi dei documenti, tra il 24 febbraio 2022 e la fine di agosto 2026 sarebbero stati registrati circa 392.700 certificati di morte che collegano esplicitamente i decessi alla guerra. Il riferimento al conflitto compare nelle classificazioni ufficiali delle cause di morte oppure nelle annotazioni testuali, con espressioni come «operazione militare», «bombardamento» e «droni».

Il gruppo bielorusso Cyber Partisans e l’operazione hacker ucraina Silent Crow hanno rivendicato l’accesso ai sistemi informatici dell’agenzia. Le due organizzazioni avrebbero sottratto circa 23 terabyte di materiale, comprendente documenti interni, statistiche e informazioni amministrative. Le stime elaborate dai gruppi non coincidono. Cyber Partisans ha individuato 393.881 decessi, mentre Silent Crow arriva a circa 450.100, includendo categorie più ampie di morti militari e persone decedute nei territori occupati o in Ucraina.

Il bilancio assume particolare rilevanza perché la Russia non diffonde statistiche aggiornate sulle proprie perdite militari. Le informazioni sui morti in guerra sono considerate un segreto di Stato e, dopo i primi mesi dell’invasione, Mosca ha sostanzialmente interrotto la comunicazione di cifre complessive.

Anche Rosstat ha progressivamente ridotto la pubblicazione di diversi dati demografici, rendendo più difficile ricostruire l’impatto del conflitto sulla popolazione russa. L’agenzia ha confermato di aver subito attacchi informatici tra il 29 ottobre e il primo novembre, ma ha negato che le proprie banche dati siano state compromesse o che informazioni riservate siano state sottratte. La reale portata della violazione resta quindi oggetto di contestazione.

Gli stessi dati potrebbero non restituire il numero effettivo delle vittime. Alcuni militari risultano dispersi, altri non sono stati identificati; ci sono inoltre persone morte a distanza di settimane o mesi per le ferite riportate al fronte. Non tutti questi casi vengono necessariamente registrati come decessi direttamente collegati alle operazioni militari.

Per avere un termine di confronto, il lavoro indipendente di BBC Russian e Mediazona aveva identificato per nome circa 286mila militari russi morti, una lista che gli stessi ricercatori considerano incompleta. Un’altra stima, realizzata da Mediazona e Meduza sulla base dei registri successori, aveva calcolato circa 352mila caduti entro la fine del 2025.

Le cifre emerse dalla violazione informatica sembrano dunque inserirsi in un quadro già delineato da diverse indagini indipendenti, pur senza costituire ancora un conteggio definitivo.

I documenti offrono anche uno spaccato della distribuzione geografica e anagrafica delle perdite. Le regioni più povere e periferiche della Russia, in particolare alcune aree della Siberia, sembrano aver sostenuto un costo umano particolarmente elevato. Nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo l’incidenza risulterebbe invece più contenuta. Il conflitto ha inoltre coinvolto progressivamente fasce d’età più ampie, con un aumento significativo dei decessi anche tra gli uomini più maturi.

A quasi cinque anni dall’inizio dell’invasione, il quadro che emerge dai dati sottratti a Rosstat restituisce la dimensione di un costo umano enorme. Un bilancio che il governo russo continua a non rendere pubblico e che, proprio per le lacune delle registrazioni e l’incertezza sulla completezza dei documenti, potrebbe essere destinato a crescere.