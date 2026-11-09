Martin Luther King, il manoscritto originale di “I Have a Dream” all’asta: valutazione oltre 10 milioni di dollari

Il documento autografo del celebre discorso pronunciato il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial sarà battuto da Christie’s a New York il 22 gennaio 2027. Il testo, composto da sette pagine, è rimasto per decenni nella scrivania di un collaboratore del leader dei diritti civili ed è stato riscoperto nel 2024

AgenPress. Un pezzo di storia americana torna sotto i riflettori. Il manoscritto originale del discorso «I Have a Dream» di Martin Luther King sarà messo all’asta a New York da Christie’s il prossimo gennaio, con una valutazione superiore ai dieci milioni di dollari. Si tratta dell’unica versione finale manoscritta conosciuta del testo che il leader del movimento per i diritti civili pronunciò il 28 agosto 1963 davanti a una folla di circa 250mila persone riunite al Lincoln Memorial, durante la storica Marcia su Washington.

La vendita è fissata per il 22 gennaio 2027. Prima dell’appuntamento, le sette pagine saranno esposte al pubblico, offrendo la possibilità di vedere da vicino uno dei documenti più significativi della storia contemporanea degli Stati Uniti.

Il manoscritto è composto da sette fogli di carta gialla, scritti da King con inchiostro blu. Le pagine conservano correzioni, cancellature e modifiche che permettono di osservare il lavoro di preparazione del discorso. King avrebbe completato la versione definitiva nelle prime ore del 28 agosto 1963, nella sua stanza al Willard Hotel di Washington. Insieme ai suoi collaboratori, tra cui Edward T. Clayton, lavorò a lungo per definire le parole e la struttura dell’intervento, cercando di contenere la durata a circa cinque minuti.

C’è però un particolare sorprendente: nel manoscritto non compare la celebre frase «I Have a Dream». King la aggiunse spontaneamente mentre parlava davanti alla folla, trasformando quel passaggio in uno dei momenti più riconoscibili della storia dei diritti civili. Per decenni le pagine sono rimaste nella scrivania di Edward T. Clayton, collaboratore e responsabile delle relazioni pubbliche di King. La moglie di Clayton, Xernona, le aveva trovate già alla fine degli anni Novanta, all’interno di una busta contrassegnata dalla parola «speech». Non ne aveva però compreso fino in fondo il valore storico e le aveva riposte nel cassetto.

Il manoscritto è stato riscoperto nel 2024. Successivamente, gli esperti ne hanno verificato l’autenticità e l’eccezionale importanza, riconoscendolo come l’unica versione finale autografa conosciuta del discorso. Sarà proprio Xernona Clayton a metterlo in vendita. Il ricavato, secondo quanto annunciato, sarà destinato al King Center di Atlanta e ad altre iniziative filantropiche.

Prima di arrivare alla vendita, il manoscritto sarà presentato al pubblico in diverse occasioni. La prima esposizione è prevista al National Center for Civil and Human Rights di Atlanta, dal 16 al 22 novembre 2026. Successivamente il documento sarà mostrato a Chicago e infine nella sede di Christie’s a New York, dal 15 al 21 gennaio 2027.

Per Peter Klarnet, specialista di manoscritti della casa d’aste, si tratta di un documento di straordinario valore, capace di restituire anche la dimensione umana del lavoro di King: le parole ripensate, le correzioni e il processo creativo che precedette un intervento destinato a cambiare la storia.

Il 28 agosto 1963, dal Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunciò un discorso che divenne il simbolo della lotta contro la segregazione razziale e per l’uguaglianza dei diritti negli Stati Uniti. La sua invocazione di un futuro in cui le persone non fossero giudicate per il colore della pelle, ma per il loro carattere, continua a essere ricordata in tutto il mondo.

Oggi quelle parole tornano al centro dell’attenzione attraverso le pagine che le hanno precedute. La stima superiore ai dieci milioni di dollari dà la misura del valore attribuito al documento dal mercato internazionale, ma il suo significato va ben oltre il prezzo: è la testimonianza materiale di un momento che ha segnato la storia americana e il movimento globale per i diritti civili.