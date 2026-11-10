Sanità, Giuliano (Ugl): “Non basta rinnovare le grandi tecnologie, anche le piccole apparecchiature salvano vite”

AgenPress. Nel dibattito sulla sanità italiana, accanto ai temi centrali delle liste d’attesa e della carenza di personale, esiste l’altrettanto fondamentale questione dell’obsolescenza e della manutenzione del patrimonio tecnologico degli ospedali, che incide quotidianamente sulla qualità dell’assistenza.

A richiamare l’attenzione sul tema è la Segreteria Nazionale di UGL Salute, che sottolinea la necessità di andare oltre il solo rinnovo delle grandi apparecchiature finanziate dal PNRR.

«Quando si parla di innovazione sanitaria il pensiero va immediatamente a TAC e risonanze magnetiche, ma la quotidianità di un ospedale si regge su dispositivi medio-piccoli come monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, defibrillatori, elettrobisturi, pompe infusionali e incubatrici, i quali rappresentano strumenti meno visibili ma indispensabili per l’ossatura della sicurezza di pazienti e operatori», dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano.

Richiamando le recenti segnalazioni dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici sull’età avanzata di gran parte dei dispositivi in uso, UGL Salute evidenzia come il Servizio Sanitario Nazionale debba garantire non soltanto nuovi acquisti, ma anche una gestione efficiente ed evolutiva dell’intero parco tecnologico. «Una tecnologia non può ritenersi adeguata solo perché continua ad accendersi, motivo per cui l’età dei dispositivi, la frequenza dei guasti, la disponibilità dei ricambi e la qualità della manutenzione devono diventare elementi centrali della programmazione sanitaria. Medici, infermieri e tecnici non possono essere lasciati a coprire con la propria professionalità le carenze organizzative e tecnologiche delle strutture, dato che la sicurezza del lavoro e quella delle cure rappresentano due facce della stessa medaglia», prosegue Giuliano.

Per affrontare la criticità in modo strutturale, UGL Salute propone l’apertura immediata di un tavolo di confronto nazionale basato su un censimento aggiornato di tutte le apparecchiature comprese quelle di fascia medio-piccola con dettaglio su età, manutenzione e ricambi, un piano pluriennale di rinnovo che vada oltre le risorse del PNRR, il potenziamento dell’ingegneria clinica per una manutenzione preventiva costante e il pieno coinvolgimento degli operatori di reparto nella segnalazione delle priorità. «Un ospedale davvero moderno è quello in cui ogni professionista lavora con strumenti efficienti e ogni cittadino riceve cure sicure ed appropriate, in quanto non chiediamo tecnologia per fare vetrina ma investimenti continui per curare meglio, ed è ormai giunto il tempo di aprire una stagione di reale attenzione e programmazione concreta per la sanità del Paese», conclude Giuliano.