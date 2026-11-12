Lavoro, la dichiarazione del Presidente Meloni sull’intesa raggiunta tra le parti sociali

AgenPress. L’intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia. È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo.

Siamo orgogliosi, come Governo, di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo: abbiamo rispettato l’autonomia delle parti sociali e abbiamo ancorato con il Decreto Lavoro il salario giusto alla contrattazione di qualità.

Ringrazio il Ministro del Lavoro Marina Calderone e tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per il contributo che hanno garantito in ogni fase di questo percorso: è la dimostrazione che quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti.

Oggi si apre una nuova fase nel mondo del lavoro e della produzione, e il Governo continuerà a fare la propria parte per consolidare questo cammino.