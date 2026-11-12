Scuole, nuovi allarmi bomba in tutta Italia: evacuazioni e controlli in diverse regioni. Torna la firma di Mikhail Andropov

Nuova ondata di minacce agli istituti scolastici attraverso messaggi di posta elettronica. Le segnalazioni hanno fatto scattare verifiche ed evacuazioni precauzionali, mentre le forze dell’ordine sono impegnate negli accertamenti. È la seconda giornata consecutiva di allarme dopo le migliaia di comunicazioni ricevute dalle scuole italiane

AgenPress. Tornano gli allarmi bomba nelle scuole italiane. Una nuova serie di email contenenti minacce di attentati è stata recapitata giovedì 12 novembre a diversi istituti scolastici in varie regioni, facendo scattare controlli delle forze dell’ordine e nuove evacuazioni precauzionali. Anche questa volta i messaggi risultano firmati con lo pseudonimo di Mikhail Andropov, già comparso nelle comunicazioni intimidatorie inviate il giorno precedente a migliaia di scuole in tutta Italia.

Le nuove segnalazioni hanno interessato in particolare diversi istituti della Liguria, dove le email hanno annunciato la presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici. Il contenuto dei messaggi, caratterizzato da minacce e riferimenti a presunti attentati imminenti, ha spinto i dirigenti scolastici ad attivare le procedure di sicurezza e a richiedere l’intervento delle autorità competenti. La polizia e gli artificieri sono stati impegnati nelle verifiche per accertare eventuali situazioni di pericolo.

La nuova ondata arriva a meno di ventiquattr’ore dal precedente episodio, che mercoledì 11 novembre aveva coinvolto oltre 6.300 scuole italiane, raggiunte da un messaggio intimidatorio. In numerose città, da Roma a Milano, da Napoli a Bologna, fino a diverse località del Piemonte, della Puglia, della Calabria e della Sicilia, erano state disposte evacuazioni e sospensioni temporanee delle lezioni. In molti istituti gli studenti erano stati fatti uscire dalle aule in attesa delle verifiche delle forze dell’ordine.

Il messaggio precedente conteneva minacce esplicite contro la popolazione italiana e riferimenti alla presunta collocazione di un ordigno all’interno degli edifici scolastici. Nella comunicazione compariva anche una minaccia diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il governo aveva definito le segnalazioni, sulla base dei primi accertamenti, riconducibili a una strategia volta a generare paura e allarme, senza che emergessero elementi indicativi di un pericolo concreto.

Il nome di Mikhail Andropov non è nuovo alle autorità e agli investigatori. Lo stesso pseudonimo sarebbe stato utilizzato anche in precedenti minacce rivolte ad aeroporti e testate giornalistiche europee, tra cui alcune emittenti televisive in Irlanda, Bulgaria e Regno Unito. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza delle comunicazioni e di individuare i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio figura anche l’utilizzo di account di posta elettronica compromessi o falsificati, ma al momento non è stata accertata l’identità del mittente né un eventuale collegamento con organizzazioni strutturate.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i vertici del governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assicurato che le istituzioni stanno seguendo con attenzione la situazione, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invitato alla cautela sulle possibili responsabilità, sottolineando che è ancora prematuro parlare di una regia comune. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece rassicurato le famiglie, spiegando che le verifiche effettuate negli istituti coinvolti non avevano evidenziato rischi concreti.

La ripetizione degli allarmi a distanza di poche ore pone ora una questione più ampia sulla sicurezza informatica e sulla vulnerabilità delle istituzioni pubbliche alle campagne di intimidazione attraverso la posta elettronica. Nel frattempo, le forze dell’ordine proseguono i controlli e gli accertamenti, mentre dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie attendono indicazioni per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.