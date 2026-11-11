Allarme bomba in 300 scuole in tutta Italia: evacuazioni e paura tra studenti e insegnanti

Una raffica di email anonime con minacce di attentati ha raggiunto centinaia di istituti scolastici italiani. Coinvolte scuole di diverse città, da Roma a Milano, da Napoli a Bologna. Forze dell’ordine e artificieri al lavoro per verificare le segnalazioni

AgenPress. Mattinata di paura in centinaia di scuole italiane per una nuova ondata di allarmi bomba. Circa 300 istituti scolastici in tutta Italia hanno ricevuto email anonime contenenti minacce di attentati e segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici.

La notizia è stata confermata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha riferito del coinvolgimento di circa 300 scuole, precisando che il numero potrebbe aumentare.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando numerose segreterie scolastiche hanno ricevuto comunicazioni minatorie. In diversi istituti i dirigenti hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza, disponendo l’evacuazione di studenti, docenti e personale scolastico.

Le segnalazioni hanno interessato diverse regioni italiane. Situazioni di allerta sono state registrate a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e in numerose altre città. In Lombardia, le operazioni hanno coinvolto istituti nelle province di Milano, Varese e Brescia. In Emilia-Romagna sono arrivate segnalazioni a Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì. Anche in Toscana e Liguria sono scattate evacuazioni precauzionali, con studenti e insegnanti accompagnati all’esterno degli edifici scolastici.

Le comunicazioni contenevano minacce particolarmente gravi e facevano riferimento alla presunta collocazione di ordigni esplosivi negli edifici. Secondo le prime informazioni, alcune email sarebbero riconducibili allo stesso mittente, che avrebbe utilizzato il nome di un sedicente Mikhail Andropov.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la provenienza dei messaggi e individuare i responsabili. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, artificieri e personale specializzato per effettuare i controlli e le verifiche di sicurezza.

Al momento delle prime comunicazioni, non risultavano conferme del ritrovamento di ordigni esplosivi negli istituti interessati. Le segnalazioni vengono comunque trattate con la massima attenzione per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Il ministro Valditara ha seguito l’evolversi della situazione insieme alle autorità competenti. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la vicenda, sottolineando la necessità di valutare attentamente la natura delle minacce.

La mattinata è stata caratterizzata dalla preoccupazione di genitori e familiari, molti dei quali hanno cercato informazioni sulle condizioni dei propri figli e sulle decisioni prese dai singoli istituti. Le autorità invitano a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali delle scuole e delle forze dell’ordine.

Resta ora da chiarire chi abbia organizzato l’invio delle email e quale sia il reale obiettivo di questa ondata di minacce che ha coinvolto centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. Una giornata difficile per il mondo della scuola, con una priorità assoluta: tutelare gli studenti e garantire la sicurezza di tutte le persone presenti negli edifici scolastici.