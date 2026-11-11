San Benedetto avvia la procedura per 120 licenziamenti: “Colpa dei costi”. I sindacati: “Pesa anche l’intelligenza artificiale”

Il gruppo di Scorzè, nel Veneziano, annuncia una riduzione dell’organico su 1.001 dipendenti. L’azienda richiama il caro energia, le materie prime e le nuove regole europee; i rappresentanti dei lavoratori contestano la scelta e proclamano lo stato di agitazione

AgenPress. È scontro sul futuro occupazionale di San Benedetto. Il colosso italiano delle acque minerali e delle bevande analcoliche ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 120 lavoratori, su un totale di 1.001 dipendenti. La decisione è stata annunciata il 10 novembre dalla direzione dello stabilimento di Scorzè, in provincia di Venezia, e ha provocato l’immediata reazione delle organizzazioni sindacali. La riduzione riguarderebbe circa il 12% dell’organico. Il piano prevederebbe anche 70 uscite volontarie. La procedura è stata comunicata alle sigle Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e FSAA, che chiedono all’azienda di fermarsi e aprire un confronto sulle possibili alternative.

La società riconduce la scelta a una serie di fattori economici e industriali. Tra le motivazioni indicate figurano l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, oltre alle tensioni geopolitiche internazionali che avrebbero contribuito a rendere più onerosa la gestione delle attività produttive.

Nel quadro delineato dall’azienda rientrano anche l’evoluzione delle normative europee sugli imballaggi e gli obblighi legati all’utilizzo di plastica riciclata. Vengono inoltre richiamate la Plastic Tax e la Sugar Tax, le imposte che interessano rispettivamente i prodotti in plastica monouso e le bevande zuccherate.

A questi elementi si aggiunge un processo di riorganizzazione interna. Il piano prevede un maggiore ricorso all’intelligenza artificiale, la trasformazione di alcune attività e l’esternalizzazione di determinati servizi generali. È proprio questo aspetto ad alimentare una parte delle preoccupazioni dei lavoratori, che temono come l’innovazione tecnologica possa tradursi in una riduzione dei posti di lavoro.

La risposta delle organizzazioni sindacali è stata netta. Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e FSAA definiscono la decisione «grave e preoccupante» e contestano che la situazione economica del gruppo giustifichi un intervento occupazionale di queste dimensioni.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, non ci sarebbero elementi sufficienti per considerare inevitabili i tagli annunciati. Le sigle sottolineano inoltre che le trasformazioni organizzative e tecnologiche non possono ricadere esclusivamente sui dipendenti.

«L’innovazione tecnologica e l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale non possono diventare strumenti per ridurre l’occupazione e cancellare professionalità», sostengono i sindacati, chiedendo che prima di procedere con i licenziamenti vengano valutate tutte le soluzioni alternative.

La contestazione riguarda anche il momento in cui arriva l’annuncio: la procedura si apre infatti alla vigilia delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, un confronto che avrebbe dovuto concentrarsi sul miglioramento delle condizioni economiche e normative dei dipendenti.

Le organizzazioni sindacali e la rappresentanza interna dei lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale. È stata inoltre convocata un’assemblea generale per il 17 novembre, durante la quale saranno discusse le iniziative da intraprendere.

Le sigle hanno chiesto un incontro urgente alla direzione aziendale per affrontare la questione e mettere sul tavolo soluzioni che consentano di salvaguardare i livelli occupazionali. L’obiettivo dichiarato è evitare che la riorganizzazione si traduca in 120 licenziamenti. La vertenza è dunque appena iniziata e il confronto tra azienda e sindacati sarà decisivo per capire se sarà possibile ridurre l’impatto del piano sui lavoratori.

La vicenda assume un rilievo particolare anche per il peso industriale e commerciale di San Benedetto. Il gruppo, con sede a Scorzè, è uno dei principali operatori italiani nel settore delle bevande analcoliche. Il fatturato supera il miliardo di euro e nel 2025 l’azienda ha confermato il primato tra i produttori italiani del comparto, con una quota di mercato complessiva del 17,3% in volume. Nel portafoglio del gruppo, oltre all’acqua minerale e al tè freddo, figurano marchi come Schweppes ed Energade.

È proprio la dimensione dell’azienda a rendere ancora più acceso il confronto: da una parte la direzione richiama l’aumento dei costi e la necessità di riorganizzare le attività per mantenere la competitività; dall’altra i sindacati chiedono che le trasformazioni non vengano pagate dai dipendenti. Al centro della trattativa ci sono ora 120 posti di lavoro e il futuro dello stabilimento veneziano.