Allarme bomba in 6.000 scuole italiane: l’email partita da un profilo taiwanese compromesso. Meloni convoca il vertice a Palazzo Chigi

Il messaggio minatorio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, è arrivato a circa seimila istituti scolastici. «Vi annienteremo», il contenuto della comunicazione. Circa 300 scuole hanno fatto scattare evacuazioni e controlli. Il governo riunito con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per fare il punto sulla situazione

AgenPress. Una mail contenente minacce di attentati ha raggiunto circa seimila scuole italiane, facendo scattare una vasta operazione di controllo e sicurezza su tutto il territorio nazionale. Un messaggio inquietante, caratterizzato da minacce di morte e riferimenti a presunti ordigni esplosivi collocati all’interno degli edifici scolastici. Secondo le informazioni diffuse dal Ministero dell’Istruzione, la comunicazione sarebbe arrivata a circa 6.000 istituti. Un dato che non significa, tuttavia, che tutte le scuole siano state evacuate: gli allarmi che hanno provocato interventi e verifiche hanno interessato circa 300 istituti, secondo il ministro Giuseppe Valditara.

La vicenda ha spinto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a convocare una riunione urgente a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di coordinare le attività di sicurezza e approfondire la natura delle minacce.

Uno degli elementi più importanti emersi nelle prime ricostruzioni riguarda la provenienza della comunicazione. Secondo quanto riportato dalle prime indagini giornalistiche, l’email sarebbe partita da un account compromesso riconducibile a una ex studentessa della Dayeh University di Taiwan. Si tratterebbe dunque di un profilo violato e utilizzato per inviare il messaggio, circostanza che non consente di identificare automaticamente Taiwan come luogo di origine dell’attacco né di attribuire responsabilità all’università.

La comunicazione era firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presentava come leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Il contenuto era particolarmente violento e comprendeva la frase: «Vi annienteremo», accompagnata da minacce di un presunto attentato contro gli studenti e il personale scolastico. Il messaggio faceva inoltre riferimento a un ordigno esplosivo con innesco a distanza e conteneva minacce rivolte anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le segnalazioni hanno raggiunto istituti di numerose regioni italiane, dal Nord al Sud. In diverse città dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione precauzionale degli edifici, facendo uscire studenti, insegnanti e personale amministrativo. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare le verifiche, con il supporto degli artificieri e delle unità specializzate. In alcuni istituti le lezioni sono state sospese temporaneamente, mentre in altri gli studenti sono potuti rientrare nelle aule dopo i controlli. La situazione ha provocato momenti di apprensione tra le famiglie, con numerosi genitori che hanno contattato le scuole per avere informazioni sulle condizioni dei propri figli.

La presidente del Consiglio ha convocato per le ore 16 una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sull’emergenza e coordinare le iniziative necessarie. Al vertice hanno partecipato, oltre a Giorgia Meloni, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e i rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La premier aveva già rassicurato i cittadini attraverso una comunicazione pubblica: «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto». Secondo Meloni, le segnalazioni sembrerebbero riconducibili a una strategia finalizzata a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso ulteriori approfondimenti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha invitato alla prudenza rispetto alle ipotesi di un’unica organizzazione dietro le minacce. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece richiamato l’attenzione sulla facilità con cui oggi è possibile inviare comunicazioni minatorie su vasta scala, distinguendo tra possibili strategie organizzate, mitomani e singoli autori. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili e ricostruire le modalità con cui il messaggio è stato distribuito a migliaia di destinatari.

La vicenda non riguarda soltanto l’Italia. Segnalazioni analoghe sono state registrate anche in Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord, dove sono state avviate verifiche da parte delle autorità locali. Un elemento che rende ancora più importante comprendere se esista un collegamento tra le diverse campagne di minacce. Per il momento non risultano ordigni esplosivi rinvenuti nelle scuole italiane interessate dai controlli. Le verifiche proseguono, mentre le autorità invitano a non diffondere informazioni non confermate e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. La priorità resta la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Ma l’episodio riporta al centro dell’attenzione anche la vulnerabilità dei sistemi informatici e la necessità di rafforzare la protezione delle istituzioni da campagne di intimidazione e attacchi digitali.