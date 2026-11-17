AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova tra domenica 15 e lunedì 16 novembre hanno dato esecuzione a plurimi provvedimenti cautelari reali finalizzati al sequestro di 45 case di prostituzione gestite dalla criminalità cinese del valore di 8,2 milioni di euro, disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova. Arrestate, nel corso dell’operazione, 4 maitresse, tutte di nazionalità cinese.

L’operazione ha visto coinvolti oltre 250 finanzieri in forza al Comando Provinciale di Padova e ai Comandi provinciali di Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza nonché Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara, i quali hanno operato con anche il supporto operativo di unità cinofile specializzate nella ricerca del denaro contante (“cash dog”) e antidroga.

Le attività rappresentano l’epilogo di una complessa attività di indagine svolta dai militari del Gruppo Padova che, sotto la direzione dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di portare alla luce l’esistenza in territorio padovano di una diffusa attività di sfruttamento della prostituzione, in grado di generare un giro di affari molto rilevante.

Sono stimabili in circa 30 mila euro al mese i profitti generati dalle singole prostitute con l’attività illecita, di cui una quota variabile dal 50% al 80% veniva trattenuto dalle maitresse coinvolte, le quali garantivano le prestazioni sin dal mattino e anche di notte, in base alle esigenze dei clienti e coabitavano con le prostitute al fine di controllare gli introiti e non lasciare che queste potessero gestire gli incassi in autonomia.

Sono complessivamente 68 le persone sottoposte a indagini, a vario titolo, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: 4 le persone tratte in arresto in flagranza di reato e associate questa mattina presso le competenti Case Circondariali, mentre un’altra è stata tratta in arresto per violazione della normativa a contrasto dell’immigrazione clandestina.

I 45 immobili oggetto di sequestro preventivo (locali commerciali, uffici e appartamenti) che ospitavano le case di prostituzione apparivano formalmente essere centri per la cura e il benessere della persona; per queste attività economiche, i Finanzieri hanno già avviato specifici controlli fiscali e avanzeranno al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiesta di cessazione di 44 partite I.V.A..

L’approfondimento delle caratteristiche dei soggetti economici che nel tempo hanno gestito i centri, infatti, ha permesso di accertare che questi erano spesso gestiti da imprese “apri e chiudi” le quali, dopo circa 2/3 anni di attività, venivano sostituite da nuove imprese costitute ad hoc che continuavano a operare negli stessi spazi e con le medesime modalità, cambiando solamente ragione sociale e partita IVA.

Durante le operazioni sono state fermate ai fini dell’identificazione di polizia giudiziaria, oltre alle persone indagate, 60 prostitute rinvenute nei centri, tutte di nazionalità cinese. Per alcune di queste, in quanto clandestine, sarà effettuata segnalazione all’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova ai fini dei conseguenti provvedimenti di espulsione.

Contestualmente sono in corso di esecuzione 54 perquisizioni riguardanti i domicili degli indagati e le case di prostituzione al fine di rinvenire ulteriori prove dei reati per cui si procede e cautelare eventuali disponibilità finanziarie non dichiarate: in merito è stato sottoposto a sequestro denaro contante per circa 270 mila euro.