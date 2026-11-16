Storni a Viale Jonio. Il Movimento Politico Unione per l’Italia è intervenuto con una numerosa delegazione

AgenPress. Si è svolta domenica 15 novembre, alle ore 11.00, in Viale Jonio 351, l’Assemblea pubblica convocata dal Presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne e dall’Assessore all’Ambiente Matteo Zocchi, dedicata alla situazione degli storni a Viale Jonio, con il confronto diretto con residenti e commercianti della zona.

Il Movimento Politico Unione per l’Italia – UN.IT è intervenuto con una delegazione numerosa, composta dalla Prof.ssa Donatella Arezzini, dalla Dott.ssa Eugenia Voukadinova e da Antonio Russo, insieme al Presidente del Movimento Politico Internazionale Interculturale Unione per l’Italia -UN.IT, Prof. Foad Aodi.

Nel suo intervento, il Prof. Foad Aodi ha sottolineato l’importanza della questione dal punto di vista della salute, evidenziando la necessità di affrontare il problema con attenzione alla salute pubblica, all’igiene, alla prevenzione e alla tutela dei cittadini, in particolare bambini, anziani e persone fragili, oltre che delle attività commerciali presenti nella zona.

Il Prof. Aodi ha auspicato soluzioni concrete, condivise e sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e degli animali, attraverso un’azione comune tra istituzioni, cittadini, associazioni e operatori sanitari, per garantire sicurezza, decoro e qualità della vita a Viale Jonio.