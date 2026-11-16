Strage di via D’Amelio, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro indagato per depistaggio: sotto esame intercettazioni, documenti e hard disk

AgenPress. Nuovo e clamoroso sviluppo nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è finito al centro degli accertamenti della Procura di Caltanissetta, che ipotizza nei suoi confronti condotte di depistaggio finalizzate a ostacolare la ricostruzione della verità sull’attentato del 19 luglio 1992, nel quale persero la vita il magistrato e cinque agenti della sua scorta. Nel mirino dei magistrati ci sono presunte attività di occultamento e distruzione di documenti, conversazioni intercettate dai carabinieri del Ros e la gestione di alcuni supporti informatici che sarebbero stati consegnati a familiari e collaboratori.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, ha avuto una svolta il 12 novembre, quando i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma. Le verifiche hanno interessato locali nella disponibilità di De Gennaro, del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e di alcune persone appartenenti alla cerchia dell’ex funzionario, tra cui Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali che avrebbero operato a livelli superiori rispetto ad Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo già coinvolto nelle vicende giudiziarie legate al depistaggio delle indagini su Borsellino.

Tra gli elementi più delicati dell’inchiesta figurano alcune conversazioni intercettate dagli investigatori. In una di queste, riferendosi ad Arnaldo La Barbera, De Gennaro avrebbe pronunciato la frase: «Io ormai ho distrutto tutto». Nella stessa conversazione sarebbe intervenuta anche Donatella Peruzzi, con una risposta riportata dagli investigatori: «No, io tutto». Gli inquirenti stanno cercando di comprendere il significato di quelle parole e soprattutto a quali documenti o materiali potessero fare riferimento i due interlocutori.

Particolare attenzione è rivolta anche a due hard disk che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati affidati a persone vicine a De Gennaro. Il primo sarebbe stato consegnato al figlio, mentre il secondo sarebbe finito nelle mani di Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia. In una conversazione intercettata, De Gennaro avrebbe spiegato di aver acquistato appositamente un computer per consultare uno dei dispositivi, aggiungendo che non sarebbe stato opportuno leggerne il contenuto sui normali computer per evitare di lasciare tracce. In un altro passaggio avrebbe riferito di aver affidato il secondo supporto a Carnicelli, con l’intenzione di farselo restituire successivamente.

Un altro elemento al centro dell’indagine riguarda la presunta distruzione di documentazione. Tra le conversazioni esaminate dagli investigatori compare anche un riferimento a carte relative all’arresto di Salvatore Contorno, avvenuto nel 1989. De Gennaro avrebbe raccontato di aver riletto alcuni documenti riguardanti quella vicenda, aggiungendo: «E poi ho dato a fuoco». I magistrati stanno verificando se quelle dichiarazioni siano riconducibili alla distruzione di materiale potenzialmente utile per ricostruire fatti e circostanze che precedettero le stragi mafiose del 1992.

La posizione di Contorno rappresenta infatti uno dei passaggi centrali della nuova inchiesta. Il collaboratore di giustizia venne arrestato all’alba del 26 maggio 1989 a San Nicola l’Arena, in provincia di Palermo, in circostanze che, secondo la Procura, non sarebbero mai state chiarite completamente. All’epoca De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine della Polizia di Stato, mentre La Barbera era alla guida della Squadra mobile di Palermo. Secondo l’ipotesi investigativa, la ricostruzione di quell’episodio potrebbe contribuire a fare luce su rapporti, decisioni e possibili responsabilità che avrebbero avuto conseguenze anche negli anni successivi.

I magistrati ritengono inoltre che De Gennaro si sarebbe attivato, attraverso alcuni suoi collaboratori, per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. Un’altra ipotesi riguarda il presunto occultamento di documentazione attraverso Donatella Peruzzi. Parte delle carte sarebbe stata recuperata dai carabinieri del Ros nel corso delle attività investigative. Si tratterebbe di atti giudiziari e articoli di stampa relativi proprio all’arresto di Contorno, mentre ulteriori documenti sarebbero stati distrutti perché considerati particolarmente delicati dagli stessi interessati, secondo quanto riferito dalla Procura.

L’inchiesta si intreccia con un altro capitolo oscuro della storia italiana: quello del cosiddetto Corvo di Palermo, gli anonimi che negli anni precedenti alle stragi contribuirono a delegittimare Giovanni Falcone e che precedettero il fallito attentato dell’Addaura del giugno 1989. Per gli investigatori, approfondire questi episodi è fondamentale per comprendere il contesto nel quale maturarono gli attentati del 1992 e verificare l’eventuale presenza di interessi esterni a Cosa nostra.

Resta centrale anche il mistero dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa subito dopo l’esplosione di via D’Amelio. Secondo la ricostruzione della Procura, la borsa del magistrato sarebbe finita nell’ufficio di La Barbera poco dopo la strage, senza che venisse redatto un verbale che ne documentasse formalmente il passaggio. La borsa sarebbe rimasta in quell’ufficio fino ai primi giorni di novembre del 1992, quando venne repertata ufficialmente. L’agenda, invece, non è mai stata ritrovata. Un vuoto investigativo che, a distanza di oltre trentaquattro anni, continua a rappresentare uno dei nodi più importanti nella ricerca della verità sull’assassinio del magistrato.

La nuova fase investigativa riporta dunque l’attenzione sul possibile coinvolgimento di settori istituzionali nelle vicende che seguirono la morte di Borsellino. È necessario precisare che le accuse e le circostanze ricostruite dalla Procura rappresentano ipotesi investigative ancora da verificare in sede giudiziaria. De Gennaro non è indagato per la strage di via D’Amelio: le perquisizioni inizialmente disposte dalla Procura erano state eseguite nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti relativo all’attentato. Gli ulteriori sviluppi sulle ipotesi di depistaggio dovranno essere valutati alla luce degli atti e delle eventuali contestazioni formalizzate. La posta in gioco resta enorme: ricostruire ciò che accadde davvero dopo l’uccisione di Paolo Borsellino, individuare eventuali responsabilità ancora nascoste e fare finalmente luce sulla scomparsa di un’agenda che potrebbe contenere informazioni decisive.