In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, la Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’assistenza nei primi mille giorni di vita e dell’educazione alla salute durante l’adolescenza. La presidente Silvia Vaccari, componente del board di Cittadinanzattiva dedicato ai primi mille giorni e del gruppo di lavoro sullo Screening neonatale esteso, sottolinea il contributo delle ostetriche nella tutela della salute dei bambini, delle bambine e delle famiglie

AgenPress. Il diritto alla salute comincia prima della nascita. Si costruisce durante la gravidanza, si rafforza nei primi mesi di vita e continua a essere tutelato attraverso la prevenzione, l’informazione e l’accesso a servizi sanitari capaci di accompagnare bambini, bambine e adolescenti nelle diverse fasi della crescita. È un percorso nel quale le ostetriche svolgono un ruolo importante, non soltanto nell’assistenza alla nascita, ma anche nella promozione della salute, nel sostegno alla genitorialità e nell’educazione sanitaria.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, la Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (FNOPO) richiama l’attenzione sulla necessità di garantire a ogni bambino e adolescente pari opportunità di salute, indipendentemente dal territorio di residenza e dalle condizioni economiche e sociali della famiglia.

La ricorrenza celebra l’anniversario dell’adozione, avvenuta il 20 novembre 1989, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che riconosce il diritto alla salute, alla protezione, all’istruzione e allo sviluppo, stabilendo il principio del superiore interesse del minore.

“La tutela dei diritti dell’infanzia comincia dalla tutela della salute materna e neonatale. Garantire a ogni bambino le migliori opportunità di crescita significa investire nella prevenzione, nell’assistenza durante la gravidanza, nella sicurezza della nascita e nel sostegno alle famiglie. È una responsabilità che coinvolge le istituzioni, i servizi sanitari e tutti i professionisti che accompagnano le persone nelle diverse fasi della vita”, dichiara Silvia Vaccari, presidente FNOPO.

I primi mille giorni, una finestra fondamentale per la salute

Il periodo compreso tra il concepimento e i primi due anni di vita rappresenta una fase particolarmente importante per lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo del bambino. Le condizioni di salute materna, l’alimentazione, l’ambiente familiare, la qualità delle relazioni e l’accesso ai servizi sanitari possono influenzare il benessere anche negli anni successivi.

È proprio nei primi mille giorni che l’attività delle ostetriche assume un valore strategico. Dall’assistenza in gravidanza alla preparazione alla nascita, dal sostegno all’allattamento all’accompagnamento nel puerperio, queste professioniste contribuiscono a promuovere la salute della donna e del neonato, a riconoscere precocemente eventuali criticità e a favorire l’accesso ai percorsi assistenziali più appropriati.

Un impegno che Silvia Vaccari porta avanti anche attraverso la partecipazione al board di Cittadinanzattiva dedicato ai primi mille giorni e al gruppo di lavoro sullo Screening neonatale esteso, contribuendo al confronto sulla tutela della salute materno-infantile, sulla prevenzione precoce e sul sostegno alle famiglie.

“I primi mille giorni rappresentano un periodo decisivo per la salute futura. Investire in questa fase significa creare le condizioni affinché ogni bambino possa sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Come ostetriche abbiamo la responsabilità di accompagnare le donne e le famiglie con competenza, continuità e attenzione ai bisogni individuali. È altrettanto importante lavorare in rete con le altre professioni sanitarie e con le istituzioni, affinché la prevenzione e l’assistenza siano realmente accessibili a tutti”, sottolinea Vaccari.

Il contributo delle ostetriche si inserisce in una visione della salute che non si limita alla dimensione clinica, ma considera anche i determinanti sociali, ambientali e relazionali. La possibilità di ricevere informazioni corrette, di accedere tempestivamente ai servizi e di essere accompagnati nelle scelte che riguardano la salute rappresenta infatti un elemento fondamentale per ridurre le disuguaglianze fin dall’inizio della vita.

Allattamento e sostegno alla genitorialità, diritti da promuovere

Tra gli ambiti nei quali la professione ostetrica offre un contributo significativo rientrano la promozione e il sostegno dell’allattamento, l’educazione alla salute e l’accompagnamento dei genitori nei primi mesi dopo la nascita.

L’allattamento, quando possibile e desiderato, rappresenta un importante fattore di protezione per la salute del bambino e della madre. Il sostegno competente alle donne, la disponibilità di informazioni basate sulle evidenze scientifiche e la continuità dell’assistenza possono favorire scelte consapevoli e contribuire a superare eventuali difficoltà.

Altrettanto importante è il sostegno alla genitorialità. Il periodo successivo alla nascita può essere caratterizzato da cambiamenti profondi, bisogni emotivi e difficoltà organizzative. La presenza di professionisti preparati, capaci di ascoltare e orientare le famiglie, contribuisce a promuovere il benessere del nucleo familiare e a riconoscere tempestivamente eventuali situazioni di vulnerabilità.

“Promuovere i diritti dei bambini significa anche sostenere i genitori, offrendo loro strumenti, conoscenze e servizi adeguati. Nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola nell’affrontare le difficoltà che possono emergere dopo una nascita. Il ruolo delle ostetriche è anche quello di costruire una relazione di fiducia, favorire l’autonomia e accompagnare le persone attraverso un’assistenza rispettosa, personalizzata e continuativa”, afferma la presidente FNOPO.

In questa prospettiva, il rafforzamento dei consultori familiari, dell’assistenza territoriale e dell’integrazione tra ospedale e territorio rappresenta una priorità per garantire continuità ai percorsi di salute materno-infantile.

Dall’infanzia all’adolescenza, il valore dell’educazione alla salute

La tutela del diritto alla salute non si esaurisce nei primi anni di vita. Durante l’adolescenza emergono nuovi bisogni, legati ai cambiamenti del corpo, alla maturazione affettiva, alla costruzione dell’identità e alla progressiva acquisizione di autonomia.

In questa fase, l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva assume un ruolo particolarmente importante. La disponibilità di informazioni scientificamente corrette, la possibilità di confrontarsi con professionisti competenti e l’accesso a servizi accoglienti e riservati possono aiutare ragazze e ragazzi a sviluppare maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria salute.

Le ostetriche possono contribuire a questo percorso attraverso attività di prevenzione, educazione sanitaria e consulenza, soprattutto nei consultori e nei servizi territoriali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari e con le istituzioni scolastiche.

Tra gli ambiti di intervento rientrano la salute mestruale, la conoscenza della fisiologia riproduttiva, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, l’informazione sulla contraccezione e la promozione di relazioni fondate sul rispetto e sul consenso.

“Le ragazze e i ragazzi devono poter accedere a informazioni affidabili e a professionisti capaci di ascoltarli senza pregiudizi. La prevenzione comincia dalla conoscenza e dalla possibilità di fare domande, esprimere dubbi e ricevere risposte appropriate. Le ostetriche possono offrire un contributo importante anche in questa fase della vita, promuovendo consapevolezza, autonomia e comportamenti responsabili”, evidenzia Vaccari.

L’obiettivo è favorire una cultura della salute che riconosca gli adolescenti come soggetti attivi, titolari di diritti e protagonisti delle scelte che riguardano il proprio benessere, nel rispetto della loro età e del loro sviluppo.

Disuguaglianze e fragilità, il diritto alla salute deve essere garantito a tutti

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza richiama anche l’attenzione sulle disuguaglianze che possono ostacolare l’accesso alla prevenzione e all’assistenza.

Le condizioni economiche e sociali, la disponibilità di servizi sul territorio, le difficoltà familiari, la disabilità e le situazioni di vulnerabilità possono incidere sulle opportunità di salute dei bambini e degli adolescenti.

Per questo è necessario rafforzare i servizi di prossimità, garantire percorsi assistenziali integrati e promuovere una collaborazione stabile tra professionisti sanitari, servizi sociali, scuole e istituzioni.

Le ostetriche, attraverso la relazione con le donne e le famiglie, possono contribuire a individuare precocemente bisogni e fragilità, favorendo l’orientamento verso le risorse disponibili e la presa in carico da parte dei servizi competenti.

“Il diritto alla salute deve essere garantito a ogni bambino e adolescente, senza distinzioni. Non possiamo permettere che il luogo in cui si nasce, le condizioni economiche della famiglia o le difficoltà di accesso ai servizi determinino opportunità differenti di prevenzione e assistenza. È necessario investire nei servizi territoriali, rafforzare la rete dei consultori e valorizzare le competenze dei professionisti che operano quotidianamente accanto alle donne, ai bambini e alle famiglie”, ribadisce la presidente FNOPO.

Vaccari: “Investire nella salute dei più piccoli significa investire nel futuro”

La ricorrenza del 20 novembre rappresenta dunque un’occasione per ribadire che i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono tradursi in interventi concreti, servizi accessibili e politiche capaci di accompagnare la crescita fin dalle sue prime fasi.

In questo percorso, la professione ostetrica può offrire un contributo che unisce competenze cliniche, prevenzione, educazione alla salute e attenzione alla dimensione relazionale dell’assistenza.

“Investire nella salute dei bambini e degli adolescenti significa investire nel futuro della nostra società. La tutela dei loro diritti deve cominciare prima della nascita e proseguire attraverso servizi capaci di accompagnarli durante la crescita. Come FNOPO continueremo a promuovere il valore della professione ostetrica nella prevenzione, nell’assistenza e nell’educazione alla salute, affinché ogni bambino e ogni adolescente possa avere le migliori opportunità di benessere e sviluppo”, conclude Silvia Vaccari.