AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Novembre 2026.

AL NORD – Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 1300-1400 metri, asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sole prevalente sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse sulle pianure, locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1200-1400 metri.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in lieve aumento. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con addensamenti bassi nelle zone interne ed ampie schiarite sugli altri settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche disturbo nuvoloso sul basso versante tirrenico. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo stabile, salvo un rapido passaggio sulle regioni tirreniche con locali piogge.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Nord ed in calo sul resto d’Italia.