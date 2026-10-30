Roma, salute e prevenzione: sabato 31 ottobre l’incontro “Muoversi bene, mangiare bene, stare bene”

SARAinsieme APS e Centro Medico IRIS Italia insieme nella zona di Conca d’Oro per promuovere il benessere e l’autonomia delle persone anziane. Intervengono Foad Aodi, Nadir Aodi e Letizia Aodi

AgenPress. Movimento, cura dei piedi e alimentazione equilibrata: tre aspetti fondamentali per preservare la salute, il benessere e l’autonomia, soprattutto con l’avanzare dell’età. Sono i temi dell’incontro «Muoversi bene, mangiare bene, stare bene», promosso da SARAinsieme APS in collaborazione con il Centro Medico IRIS Italia, struttura sanitaria multidisciplinare del Gruppo Polispecialistico Internazionale (GBI), in programma sabato 31 ottobre, dalle ore 11.00 alle 12.30, in Via Valsavaranche 81, a Roma, nel quartiere Conca d’Oro.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra SARAinsieme APS, associazione impegnata nell’assistenza di prossimità alle persone anziane, anche a domicilio, nel contrasto alla solitudine e nel sostegno all’autonomia, e il Centro Medico IRIS Italia, che ne condivide la missione sociale mettendo a disposizione le competenze dei propri professionisti sanitari.

L’obiettivo è offrire ai cittadini indicazioni concrete per mantenersi attivi, riconoscere tempestivamente eventuali disturbi e adottare comportamenti favorevoli alla salute, rafforzando il rapporto tra prevenzione sanitaria e bisogni quotidiani delle persone.

FOAD AODI: «LA PREVENZIONE COMINCIA DAI GESTI QUOTIDIANI»

Ad aprire gli interventi sarà il Prof. Foad Aodi, medico fisiatra e ortopedico, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, socio fondatore e componente del Consiglio direttivo di SARAinsieme APS, che approfondirà il tema «Movimento e autonomia», con particolare attenzione alla salute muscolare e articolare, all’equilibrio e alla prevenzione delle difficoltà motorie. «Ringrazio SARAinsieme APS, il suo Consiglio direttivo e tutte le persone impegnate quotidianamente nel sostegno agli anziani. Mi onora essere socio fondatore e componente del direttivo di questa realtà associativa. La collaborazione e la convenzione con il Gruppo Polispecialistico Internazionale, denominato Centro Medico IRIS Italia, rappresentano un’opportunità concreta per unire competenze sanitarie, solidarietà e assistenza di prossimità», dichiara Aodi. «La prevenzione comincia dai gesti quotidiani. Muoversi regolarmente, preservare la funzionalità muscolare e articolare, mantenere l’equilibrio e riconoscere precocemente i segnali di difficoltà sono elementi essenziali per difendere l’autonomia, soprattutto nelle persone anziane. Dobbiamo promuovere una cultura della salute che contribuisca a prevenire la perdita di autosufficienza e a contrastare i rischi della sedentarietà. Prevenzione, autonomia e solidarietà devono camminare insieme», aggiunge il professore.

NADIR AODI: «LA SALUTE DEI PIEDI È FONDAMENTALE PER CONSERVARE L’AUTONOMIA»

Il Dott. Nadir Aodi, podologo, interverrà sul tema «La salute dei piedi», approfondendo la prevenzione dei disturbi podologici, la scelta delle calzature e le problematiche che possono compromettere la deambulazione. «La salute dei piedi viene spesso sottovalutata, ma rappresenta una componente essenziale della mobilità. Dolore, alterazioni dell’appoggio e calzature inadeguate possono incidere sulla qualità della vita, soprattutto degli anziani. Una corretta prevenzione podologica permette di individuare precocemente molti problemi, favorire la sicurezza del cammino e contribuire a ridurre il rischio di cadute. Prendersi cura dei piedi significa preservare autonomia e indipendenza», spiega Nadir Aodi.

LETIZIA AODI: «ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E MOVIMENTO AIUTANO A PRESERVARE FORZA ED ENERGIA»

La Dott.ssa Letizia Aodi, dietista, affronterà il tema «Alimentazione e benessere», illustrando l’importanza delle corrette abitudini alimentari per il mantenimento della salute, dell’energia e della forza fisica. «Mangiare bene significa costruire abitudini equilibrate e adeguate alle esigenze individuali. Con l’avanzare dell’età è particolarmente importante prestare attenzione alla qualità dell’alimentazione, all’apporto proteico, all’idratazione e al mantenimento della massa muscolare. Una nutrizione corretta, associata al movimento, contribuisce a preservare la forza e a sostenere l’autonomia. La prevenzione alimentare deve partire da consigli semplici e applicabili nella vita quotidiana», sottolinea Letizia Aodi.

IL PROGRAMMA: TRE INTERVENTI E UNO SPAZIO DEDICATO AI CITTADINI

L’incontro inizierà alle ore 11.00 con il benvenuto e la presentazione dell’iniziativa. Alle 11.05 interverrà Foad Aodi sul movimento e l’autonomia, seguito alle 11.25 da Nadir Aodi sulla salute dei piedi e alle 11.45 da Letizia Aodi sull’alimentazione e il benessere.

Dalle 12.05 alle 12.25 sarà dedicato uno spazio alle domande dei partecipanti, per favorire il confronto diretto con i professionisti e offrire consigli pratici. Alle 12.25 sono previsti le conclusioni e i saluti, con chiusura alle 12.30. L’appuntamento punta a rafforzare una rete territoriale capace di avvicinare la prevenzione ai cittadini, valorizzando il ruolo dell’associazionismo e la collaborazione con le strutture sanitarie. «Vogliamo che questo incontro sia l’inizio di un percorso condiviso. La collaborazione tra SARAinsieme APS e Centro Medico IRIS Italia può contribuire a costruire una rete sempre più vicina alle persone, capace di promuovere prevenzione, informazione e partecipazione. La salute significa anche poter continuare a muoversi, mantenere relazioni sociali e vivere con dignità e autonomia ogni fase della propria esistenza», conclude Foad Aodi.