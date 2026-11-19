AgenPress. Cristina Campo fu una natura sublime. Filosoficamente e profondamente legata a una tradizione intrecciata a una antropologia della cristianità. Il suo incontro con Maria Zambrano e con il filosofo Elémire Zolla, profondo conoscitore di dottrine esoteriche, la guidò lungo un percorso in cui il concetto di magia e alchimia si fuse con una visione sciamanica. Due incontri determinanti la portarono a vivere la letteratura come «condizione di una esistenza». Fu una attenta e coraggiosa intellettuale che prese parte alla dialettica seguita al Concilio Vaticano II, nei confronti del quale manifestò il suo personale dissenso, rinvenendo nell’Antico Testamento i concetti di una profonda ortodossia. Riflessioni rilevanti che confluirono nel suo straordinario testo «Storia di una città di rame».

Di fondamentale importanza fu il rapporto con Corrado Alvaro, al quale Cristina Campo era profondamente legata. Un legame che andò oltre il sentimento d’amore e che trovò in una metafisica dell’anima e nella sublimazione spirituale la sua massima espressione. Fu Cristina Campo a tenergli la mano nell’ultimo istante di vita e a ricordargli la sua famosa frase: «La favola della vita mi interessa più della vita stessa». Espressione esistenziale che suggellò l’indefinibile passaggio tra il terreno e l’ultraterreno. Cristina Campo, la favola e la vita per Corrado Alvaro. Un grande faro per il Novecento. Un mondo in cui il senso dell’alchimia fu essenziale.

Recito pensando a lei.

Non parlarmi con le parole.

Parlami con il silenzio!

Se il silenzio non dovesse bastare,

inventa un rumore di mare tra le tue dita!

Sono altrove ma vivo tra i fantasmi che danzano tra i miei pensieri. Da quando sono ritornato a Roma vivo di solitudini e mi fanno compagnia gli spazi di voci che giungono dalla scalinata.

Trinità dei Monti. Piazza di Spagna. Non mi affaccio più.

Ascolto quando è possibile ascoltare. Mi ripeto frasi già scritte.

Se la favola della vita mi interessa più della vita stessa sono convinto, forse, che l’immaginario ricostruisce la fantasia della finzione rendendo l’una e l’altra realtà dell’anima.

Mi hai chiesto cosa è la realtà dell’anima.

Ti rispondo ascoltando ogni giorno la dissolvenza dei ricordi. Perché si partecipa alla vita soltanto cercando di restare nella fedeltà della memoria pur consapevoli della loro dissolvenza.

Ho vissuto senza mai perdere il vissuto della mia terra, di mia madre, di mio padre che alzava la mano ogni qualvolta partivo e sono arrivato tardi al suo ultimo viaggio.

A rincorrere la notte tra le stanze in silenzio mi sembra di ricucire ricordi di epoche. Sono sempre al loro solito posto gli oggetti. Qualcosa manca. Forse più di qualcosa. È il vento delle assenze che trascina lo sguardo tra gli spazi e le rose che scendono lunga la scalinata del nostro tempo a penetrare memorie tra le mie dita che afferrano solitudini antiche. Ho di pensieri l’aurora colma e terra battuta tra i miei occhi che osservano vele passare nel vento sui volti. Ho tralasciato gli oblii per custodire una vita. Siete qui ed ogni eco ha la vostra voce. Indissolubile sino a quando io non avrò smesso di abitarvi.

Mia Cristina,

hai poggiato la tua mano sul mio viso ed hai accarezzato le mie labbra nel gioco delle mie assenze.

Le mie assenze sono diventate oblio tra i ritorni e le fughe.

Ho avvertito nella tua presenza la lacerazione del dolore. Posso dirti che morire non è il triste epilogo di una avventura chiamata esistenza.

Non so se sono io ad aver lasciato questo cammino o se è il cammino che mi ha abbandonato.

Tu sei stata con me fino a chiudermi gli occhi. Poi mi hai raccontato. Il tuo racconto silenzioso mi ha parlato con gli echi di mia madre in un sogno sempre inevitabile.

Troppo tardi ti ho conosciuta. Ma il destino che mi ha dato la possibilità di incontrarti è stato, comunque, grandioso. Come sono grandiosi i tuoi sguardi quando cercano i miei occhi che vorrei tenere sempre chiusi per la stanchezza.

Il tuo essere stata paziente e tigre mi ha permesso di vivere e di morire in un mondo sommerso dove ogni verità è oltre la realtà perché diventa memoria.

Sei stata il sorriso ultimo delle mie memorie del mondo sommerso.

In questo viaggio nel regno di Leucò ritrovo la mia infanzia, il mio paese, le mie città d’Oriente e il mio linguaggio ha vocabolari di miti.

Non sono assente. Ho tra le rughe delle mani lo scavo della mia terra e il mistero si trasforma sempre in magia.

Con te ho ritrovato gli archetipi del mio passato perché il tuo parlarmi piano ha la voce malinconica delle donne che ho conosciuto nel tempo dei miei mediterranei.

Tu vivi i silenzi che solo io ora posso catturare.

Hai un sorriso appena accennato ed io mi perdo nel sogno che sarà.

Sei destino e sei foresta. Sei come un chiaro e un bosco: la tua amica Maria ha rigato di metafisica tutta la vita. Il tuo sapere è la saggezza cristiana dei preconciliari.

Ti lascio con un saluto, mia dolce Cristina, che ha il respiro delle nostalgie. Ecco. Leggi queste mie parole che lascio annotate sul taccuino tra le carte sulla scrivania dello studio. Leggi soltanto. Non trarre alcuna conclusione e custodiscili come l’ultimo segreto.

Il vento ha spinto le tartane oltre le coste bianche. Gli orizzonti sono infiniti come le infanzie nella cifra degli Orienti. Si ascoltano nel vissuto delle memorie. Tempo passato come cartoline in bianco e nero nella voce delle madri che vanno via per troppo amore in una sommersa memoria. Racconta la breve età nel mistero dell’accaduto. Alla finestra sul mare i gabbiani di notte sono nuvole sparse tra le terre navigate. Ci sono le isole che tagliano il mito e ogni viaggio è come se fosse l’ultimo. Poi si riparte e il ritorno non è mai un porto per sempre. Danzo con te sotto la luna dai tre volti il canto di Nessuno. Le tartane nelle onde di altura hanno echi nel mistero del tramonto. I suoni delle sirene dialogano con la malia di Itaca che porto nel cuore come segreto d’alba.

Non dimenticare che la letteratura non è impastare scrittura e immagini. È vissuto. Chi ha vissuto si testimonia. Con il dolore.

Salutami anche Maria. La vostra amicizia mi ha avvicinato alla Aurora che ora attraverso.

Scrivere con le ferite significa ricucire la storia alla memoria e la memoria ai sogni che non si perdono.

Tu, nelle ore in cui il fuoco diventa fatuo, mi hai regalato la luna mai tramontata. La luna è la luce che filtra gli arcobaleni che leggi nelle mie distanze. Si vive di distanze e di distacchi. Tutto ancora può accadere anche se tutto è già accaduto.

Con le parole che non hanno bisogno di voce.

Se le parole non dovessero bastare,

regala un silenzio alla luna e avrà la magia del canto.

Il ribelle ha sempre la pazienza dell’attesa. Si cammina per strade labirintiche. Ci sono vite nelle nostre vite. Amori nei nostri amori. Incontri di tenerezze e sensualità che le parole forse non riescono a raccontare a sufficienza. Lo sguardo è più della parola? Gli occhi sono più della bocca che pronuncia i linguaggi? Sono troppo dentro gli Orienti per non lasciarmi affascinare da uno sguardo che si specchia nel mio sguardo. Donna che porti l’Oriente nel passo del tuo passo. Troppo sono tentato da Cristina Campo, a cento anni dalla nascita, per non affidarmi ad un gomitolo di occhi inebrianti e di labbra che si piegano all’immagine di un bacio. Tuttavia resto ad ascoltare.

Ecco. Cristina Campo: «Ci viene insegnato che nella lingua araba classica una radice comune lega tappeto e farfalla e certo non soltanto per la fascinazione dei colori. Il tessere e l’annodare alludono di per sé alle vicende ordite per gli uomini da invisibili mani. E si sa come il vocabolo greco che indica l’attimo senza ritorno, da cogliere come un fiore miracoloso, kairos, sia usato per definire un altro indefinibile: la momentanea, lampeggiante fessura tra l’ordito e la trama in cui la spola penetra fulmineamente, come la lama mortale tra i due pezzi di un’armatura». La speranza e la preghiera sono nella vita. Sono la vita. «Se ancora due uomini incontrandosi si inchinano l’uno all’altro, la civiltà è salva».

La speranza, la preghiera, le voci del silenzio sono i tracciati dentro i percorsi di una esistenza fatta di poesia, di mistero, di simboli. Linguaggi che danno senso a un «vocabolario» di sentimenti, in cui il tempo è primordiale viaggio di tensioni tra destini che si intrecciano o si incontrano. La poesia è un’anima di vocazioni indefinibili.

La poesia di Cristina Campo, pseudonimo di Vittoria Guerrini, Bologna 1923, 1977, scrittrice, poetessa e traduttrice italiana, è sempre un travaglio dove il «passo d’addio» è un navigare lungo le meridiane della attesa. Anima religiosa, religiosa anima che non dimentica il passo di San Paolo nel tremore di una religiosità in cui non mancano le nostalgie e il tempo, sempre il tempo, è un incastro infinito nel gioco del vivere quotidiano. Dunque siamo al centenario della nascita di Cristina Campo. Il tema degli addii è una metafora fondamentale nella sua poesia. In essa ci sono le tempeste e le inquietudini ma anche i riposi. È nel 1956 che pubblica il suo primo testo di versi dal titolo, appunto, «Passo d’addio».

Immagini danzanti sul davanzale delle parole che non raccontano ma offrono specchi e recita. Gli echi e i suoni del Mediterraneo sono processi linguistici e tensioni esistenziali. Il Mediterraneo come poesia e come cultura. Come nei versi della poesia dal titolo «Diario bizantino»: «Due mondi, e io vengo dall’altro». Perché «La soglia, qui, non è tra mondo e mondo né tra anima e corpo».

Questo viaggio bizantino mette a confronto epoche e mondi. Storie e destini in un unico viaggio. Il diario accentua un orizzonte nel quale le proiezioni delle stesse immagini sono tasselli di un mosaico che ha fatto di spicci di ricordi. E i ricordi sono ansie, sentieri incantati e deserti. La religiosità e devozione e le voci sono echi che giungono da lontano. Le distanze misurano sempre le solitudini perché sono le solitudini che segnano le rughe e incidono solchi. Ci sono solchi nella consapevolezza degli addii e gli addii sono comprensione delle distanze. «Devota come ramo curvato da molte nevi allegra come falò per colline d’oblio, su acutissime lamine in bianca maglia d’ortiche, ti insegnerò, mia anima, questo passo d’addio».

Dunque. Un passo di addio. Una parola che è sempre una preghiera. Il 24 luglio del 1958 Cristina Campo osserva: «Io non ho, davvero, che la poesia come preghiera, ma posso offrirla?».

Un interrogativo che non smette di vivere nelle dimensioni dell’essere. La sua poesia è un essere che ha parole di luna e di fuoco. Tutto avviene nella memoria della parola stessa perché è qui che la letteratura è un destino mistico e la mistica è un vagare nella letteratura. Il sacro si nutre di liturgia ma anche di miti. Le sue pagine sono ricche di dimensioni metafisiche nelle quali la metafora è un incessante desiderio di penetrare la realtà non con gli strumenti del rappresentare o del definire ma con lo sguardo della contemplazione. E tutto si nutre di rito. Il rito è una antica liturgia nel cammino dell’uomo.

«Il rito è per eccellenza questa esperienza di morte, rigenerazione attraverso la bellezza. I riti sono, io credo, i veri modelli, gli archetipi della poesia, che è figlia della liturgia», così scrive Cristina Campo il 16 aprile del 1972 sul «Tempo». Siamo costantemente alla preghiera. La parola che si fa preghiera è un canto di recita. Cristina Campo si è sempre interrogata in quel vivere di «stelle spente».

Le «Lettere a Mita» del 1999, chiaramente postume come gran parte dei suoi scritti, sostengono un cantico di esistenze e di passione. La passione redentrice nella spiritualità della memoria che non si abbandona solo al travaglio di un inquieto esistere ma si lascia catturare da quel paesaggio mai fisico perché è sempre mitico. Così si riscontra nelle pagine di testi come «La tigre assenza» o «Gli imperdonabili», o «Sotto falso nome».

Il ricercare la perfezione è nel cavo del cuore di un tempo indissolubile. Il sentimento della cristianità che si riscontra in Cristina Campo è un travolgere l’indefinibilità del tutto perché il tutto resta nell’eternità della parola rivelazione. E Cristina Campo ha fatto della poesia il filo che unisce il senso della rivelazione alla parola rivelata. Si ascolta: «Ti cercherò per questa terra che trema lungo i ponti che appena ci sorreggono ormai sotto i meli profusi, le viti in fiamme. Volevo andarmene sola al Monte Athos dicevo: restano pagine come torri negli alti covi difesi da un rintocco. Ma ora non sei più là, sei tra le grandi ali incerte trapassate dal vento, negli aeroporti di luce. Nei denti disperati degli amanti che non disserta più il dolce fiotto, la vita d’oro del figlio».

Una poesia da «Poesie sparse» che porta un titolo emblematico. Appunto: «Emmaus». Non siamo oltre il tempo ma dentro il tempo e la recita della vita si svolge nel teatro immenso che offre scenari impareggiabili. È la voce che giunge dal deserto nel vento che porta misericordia e meraviglia: «Voglio destarmi sulla via di Damasco». Questa via è l’urlo della salvezza o il silenzio che ci fa capire i messaggi della profezia. Cristina Campo, in fondo, è il poeta della profezia e della preghiera. Come tutti i grandi poeti che sono sulla strada dell’ontologia vive di vissuto perché il vissuto è oltre il presente stesso perché sigilla l’istante al tempo.

La grandezza di Cristina Campo: «Io non prego mai per i morti, io prego i morti. L’infinita sapienza e clemenza dei loro volti, come si può pensare che abbiano ancora bisogno di noi? Ad ogni amico che se ne va io racconto di un amico che resta; a quella infinita cortesia senza rughe ricordo un volto di quaggiù, torturato, oscillante».

Un sigillo che ci riporta al Cantico biblico in un paesaggio di ombre che tentano di penetrare la luce ma è la luce che rende luminosa l’ombra senza mascherarla nel riflesso ma rendendola propria di luce viva. Ed è questo l’andare verso il vero cammino: «Ora tutta la vita è nel mio sguardo, stella su te, sul mondo che il tuo passo rinchiude». Non solo una metafora ma quella metafisica dell’anima che è singolare ricchezza testamentaria.

La poesia di Cristina Campo è il testamento di un’anima. Quei segni sono i simboli di un camminamento che si fa vita e favola tra i passi della nostalgia o di un Nostos. Ci saranno altre ore che faranno dei giorni un tempo incommensurabile e gli amori non potranno raccontarsi se non si vivono con il cuore che ricorda e con il corpo che «stropiccia» un altro corpo. Cristina lo sapeva. Leone. Emile. Corrado. Lettere. A Maria Zambrano sembra aver raccontato tutto? Una donna che ha amato con il coraggio degli amori che resistono.

A Cristina.

Mai racconterai il viaggio nella sua fedeltà, hanno bisogno di segreti gli amori veri che si raccolgono nel mistero del vento che tocca gli argini superando i limiti. Un giorno dirai che amare è stato un gesto unico nel canto delle sere. Ho recitato per lei questi versi. Cristina. La pazienza della ribelle.

Cos’è la pazienza del ribelle?

Le aquile volano distanti. Ma qualche volta toccano la punta delle palme. C’è sempre un dio invisibile che illumina il cammino. È fatto di alchimia. Gli antichi sciamani lo sanno. E ascoltano. In silenzio ascoltano. Ascoltano per non perdere il filo dell’infinito e per comprendere le voci del deserto che hanno la sabbia delle tigri. Si svegliano quando è ancora notte. Gli sciamani si addormentano quando è ancora giorno. Attraversano il resto del giorno e il resto della notte. Perché sanno che bisogna stare a ridosso del limite tra il vivere e il morire. Poi non si raccontano. Hanno la saggezza del fuoco e il sorriso calmo del vento. Cristina tutto questo lo aveva nell’anima. Toccò il silenzio. Come gli sciamani che fanno del dubbio l’unica verità possibile.

Pierfranco Bruni