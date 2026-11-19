AgenPress. Un drone russo si è schiantato vicino all’ambasciata olandese a Kiev, danneggiando auto, un posto di guardia e mandando in frantumi le finestre dell’edificio, durante un attacco alla capitale che dura da ore e che ha causato almeno un morto e cinque feriti.

Non è stato confermato se il drone avesse come obiettivo la zona in cui si trova l’ambasciata olandese o se sia stato abbattuto.

Un portavoce del Ministero degli Esteri olandese ha dichiarato che al momento non è possibile speculare su un eventuale collegamento, ma ha ribadito che si sta “indagando per accertare esattamente cosa sia successo”.

“Esortiamo la comunità internazionale a condannare con la massima fermezza gli attacchi della Russia contro i diplomatici stranieri ed esprimiamo il nostro pieno sostegno ai nostri colleghi olandesi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in un post sui social media. “Il terrore di Putin deve incontrare una forte reazione.”