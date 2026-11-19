Terzo attacco in pochi giorni contro il ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la penisola occupata. Il presidente russo esclude un’intesa per il cessate il fuoco dopo i raid e annuncia ritorsioni. Danneggiata la struttura stradale, colpiti anche i binari ferroviari
AgenPress. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito nuovamente il ponte di Crimea, l’infrastruttura che collega la penisola alla Russia continentale e che rappresenta uno dei simboli più importanti dell’annessione russa del 2014. La risposta di Vladimir Putin non si è fatta attendere: il presidente russo ha promesso ritorsioni, avvertendo che la reazione di Mosca «sarà molto più dolorosa» rispetto ai danni provocati dagli attacchi ucraini. L’avvertimento è arrivato da Shenzhen, in Cina, dove Putin ha partecipato all’incontro con Donald Trump e Xi Jinping. Nel corso della conferenza stampa successiva al vertice, il leader del Cremlino ha collegato direttamente i raid contro il ponte alla possibilità di raggiungere un’intesa per una sospensione delle ostilità. «Dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci saranno accordi. Risponderemo a questi attacchi», ha dichiarato Putin, aggiungendo di voler rendere chiara a tutti la determinazione russa.
Quello contro il ponte di Kerch è il terzo attacco ucraino in una settimana. L’offensiva più pesante era stata condotta nella notte tra lunedì e martedì, quando un’operazione combinata aveva provocato il crollo di una sezione della carreggiata stradale, lunga circa 227 metri, e del relativo arco di sostegno. Nella notte successiva, le forze ucraine hanno colpito nuovamente l’infrastruttura, prendendo di mira anche la parte ferroviaria. Lo Stato maggiore ucraino ha confermato l’impiego di missili Neptune, sostenendo di aver danneggiato i binari del collegamento. Secondo le autorità russe, il traffico ferroviario è stato successivamente ripristinato, mentre la parte stradale continua a presentare danni gravi. Non sono state segnalate vittime nell’ultimo attacco.
Un’ipotesi che, secondo il leader del Cremlino, sarebbe stata compromessa proprio dai raid contro il ponte di Crimea. «La nostra risposta sarà molto più dolorosa», ha avvertito, lasciando intendere che Mosca potrebbe intensificare le operazioni militari contro obiettivi ucraini. Putin ha inoltre sostenuto che il ponte sarebbe utilizzato esclusivamente per scopi civili e non per il trasporto di equipaggiamenti militari o munizioni. Una ricostruzione contestata da Kiev, che considera invece l’infrastruttura un’importante arteria logistica per le forze russe impegnate nei territori occupati.
Inaugurato nel 2018, il ponte di Kerch è lungo circa 19 chilometri e collega la penisola di Crimea alla regione russa di Krasnodar. Per Mosca rappresenta un collegamento strategico, ma anche un simbolo politico dell’annessione della Crimea, avvenuta nel 2014 e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Per l’Ucraina, colpire il ponte significa mettere sotto pressione una delle principali vie di rifornimento russe verso la Crimea e il fronte meridionale. La ricostruzione dell’infrastruttura potrebbe richiedere tempi lunghi. Secondo le prime valutazioni tecniche riportate dalla stampa internazionale, la sostituzione della grande campata stradale crollata potrebbe richiedere oltre un anno.
L’attacco al ponte arriva in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre sono in corso nuovi tentativi di riaprire il dialogo internazionale sulla guerra. Le parole di Putin rischiano di complicare ulteriormente il percorso negoziale. Il presidente russo ha infatti legato la possibilità di un’intesa sulla sospensione degli attacchi marittimi ed energetici alla cessazione delle operazioni ucraine contro il ponte.
Resta ora da capire quale forma assumerà la rappresaglia annunciata da Mosca e se le nuove tensioni avranno conseguenze anche sui colloqui diplomatici in corso. Per il momento, il messaggio del Cremlino è netto: dopo i raid sul ponte di Crimea, la Russia non intende fare passi indietro e promette una risposta destinata ad aggravare ulteriormente il confronto militare.