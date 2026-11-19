Quello contro il ponte di Kerch è il terzo attacco ucraino in una settimana. L’offensiva più pesante era stata condotta nella notte tra lunedì e martedì, quando un’operazione combinata aveva provocato il crollo di una sezione della carreggiata stradale, lunga circa 227 metri, e del relativo arco di sostegno. Nella notte successiva, le forze ucraine hanno colpito nuovamente l’infrastruttura, prendendo di mira anche la parte ferroviaria. Lo Stato maggiore ucraino ha confermato l’impiego di missili Neptune, sostenendo di aver danneggiato i binari del collegamento. Secondo le autorità russe, il traffico ferroviario è stato successivamente ripristinato, mentre la parte stradale continua a presentare danni gravi. Non sono state segnalate vittime nell’ultimo attacco.

Le dichiarazioni del presidente russo segnano un irrigidimento della posizione di Mosca. Putin ha riferito di aver discusso con il Consiglio di sicurezza russo la possibilità di raggiungere un’intesa per sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e marittime.

Un’ipotesi che, secondo il leader del Cremlino, sarebbe stata compromessa proprio dai raid contro il ponte di Crimea. «La nostra risposta sarà molto più dolorosa», ha avvertito, lasciando intendere che Mosca potrebbe intensificare le operazioni militari contro obiettivi ucraini. Putin ha inoltre sostenuto che il ponte sarebbe utilizzato esclusivamente per scopi civili e non per il trasporto di equipaggiamenti militari o munizioni. Una ricostruzione contestata da Kiev, che considera invece l’infrastruttura un’importante arteria logistica per le forze russe impegnate nei territori occupati.

Inaugurato nel 2018, il ponte di Kerch è lungo circa 19 chilometri e collega la penisola di Crimea alla regione russa di Krasnodar. Per Mosca rappresenta un collegamento strategico, ma anche un simbolo politico dell’annessione della Crimea, avvenuta nel 2014 e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Per l’Ucraina, colpire il ponte significa mettere sotto pressione una delle principali vie di rifornimento russe verso la Crimea e il fronte meridionale. La ricostruzione dell’infrastruttura potrebbe richiedere tempi lunghi. Secondo le prime valutazioni tecniche riportate dalla stampa internazionale, la sostituzione della grande campata stradale crollata potrebbe richiedere oltre un anno.

L’attacco al ponte arriva in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico, mentre sono in corso nuovi tentativi di riaprire il dialogo internazionale sulla guerra. Le parole di Putin rischiano di complicare ulteriormente il percorso negoziale. Il presidente russo ha infatti legato la possibilità di un’intesa sulla sospensione degli attacchi marittimi ed energetici alla cessazione delle operazioni ucraine contro il ponte.

Resta ora da capire quale forma assumerà la rappresaglia annunciata da Mosca e se le nuove tensioni avranno conseguenze anche sui colloqui diplomatici in corso. Per il momento, il messaggio del Cremlino è netto: dopo i raid sul ponte di Crimea, la Russia non intende fare passi indietro e promette una risposta destinata ad aggravare ulteriormente il confronto militare.