Storica sentenza della Corte dell’Aja sulle violenze perpetrate nel 2017 contro la minoranza musulmana nello Stato di Rakhine. Accertate uccisioni di massa, stupri e attacchi contro i civili. Il ricorso era stato presentato dal Gambia nel 2019

AgenPress. Il Myanmar ha commesso un genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya durante le operazioni militari del 2017 nello Stato di Rakhine. A stabilirlo è stata la Corte internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, con una sentenza destinata a segnare un passaggio storico nella giustizia internazionale. La decisione è stata pronunciata il 19 novembre all’Aja. I quindici giudici hanno riconosciuto, con nove voti favorevoli e sei contrari, la responsabilità del Myanmar per la violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio.

Secondo la Corte, le forze di sicurezza birmane hanno ucciso migliaia di civili, commesso violenze sessuali su vasta scala, perpetrato atti di estrema violenza contro i bambini e attaccato le persone in fuga verso il Bangladesh. Le operazioni militari hanno inoltre comportato la distruzione di centinaia di villaggi. Il presidente della Corte, Yuji Iwasawa, ha sottolineato che la portata e la natura delle violenze sono andate ben oltre un’operazione di sicurezza contro gruppi armati, evidenziando l’intenzione di distruggere una parte sostanziale della popolazione Rohingya.

Le violenze risalgono all’agosto 2017, quando l’esercito del Myanmar avviò una vasta operazione militare nello Stato di Rakhine, nel nord-ovest del Paese. La campagna provocò una fuga di massa della popolazione: oltre 700mila Rohingya attraversarono il confine per raggiungere il Bangladesh, dove si trovano ancora numerosi campi profughi. Le testimonianze raccolte negli anni hanno documentato esecuzioni, stupri di massa, incendi di abitazioni e villaggi e attacchi contro civili, compresi donne e bambini. Il governo e i vertici militari del Myanmar avevano sempre respinto le accuse di genocidio, sostenendo che le operazioni fossero necessarie per contrastare le attività dei gruppi armati Rohingya. La Corte ha invece ritenuto che le prove dimostrino la natura genocidaria delle operazioni e l’intenzione di colpire la minoranza in quanto gruppo etnico e religioso.

Il procedimento era stato avviato nel novembre 2019 dal Gambia, che aveva accusato il Myanmar di aver violato gli obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio del 1948. Nel luglio 2022 la Corte aveva riconosciuto la propria competenza a esaminare il caso. Le udienze sul merito si erano svolte nel gennaio 2026, con la partecipazione di diversi Paesi intervenuti nel procedimento. La sentenza rappresenta un risultato di grande rilievo: è la prima volta che la Corte internazionale di Giustizia riconosce formalmente la responsabilità di uno Stato per aver commesso un genocidio.

La decisione prevede anche obblighi per il Myanmar. Tra questi figurano l’accertamento delle responsabilità individuali, il perseguimento dei responsabili degli atti di genocidio e il risarcimento delle vittime. L’ammontare delle compensazioni sarà determinato in una fase successiva. La Corte ha inoltre indicato la necessità di garantire ai Rohingya un ritorno sicuro, volontario e dignitoso nei luoghi di origine, oltre alla riunificazione delle famiglie separate dalla fuga.

Per le organizzazioni per i diritti umani, la sentenza rappresenta un importante riconoscimento delle sofferenze subite dalla minoranza e una svolta nella lunga battaglia contro l’impunità. Resta tuttavia aperta la questione dell’applicazione concreta della decisione. La Corte internazionale di Giustizia non dispone infatti di un proprio apparato esecutivo e l’effettiva attuazione degli obblighi imposti al Myanmar dipenderà anche dalla cooperazione internazionale. Per i Rohingya, dopo anni di persecuzioni, esilio e attesa, arriva così un riconoscimento giudiziario fondamentale: le violenze del 2017 sono state un genocidio.