AgenPress. Dall’algoritmo al letto del paziente, passando per le regole europee e la cura di prossimità. Si è svolto ieri, mercoledì 18 novembre, nella cornice istituzionale di Europa Experience – David Sassoli in Piazza Venezia, il convegno “Intelligenza artificiale, dati sanitari e infrastrutture digitali per l’Europa del futuro. Competenze, innovazione e diritti per una sanità più equa e sostenibile”. Un’intera giornata di confronto – dalle 10 alle 17.30 – che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, clinici, accademici, giuristi e associazioni del terzo settore, culminata in un risultato concreto: la nascita di un Osservatorio multidisciplinare dedicato all’intelligenza artificiale in ambito socio-sanitario.

L’obiettivo del nuovo organismo è ambizioso: progettare modelli predittivi e operativi capaci di mettere in connessione gli ospedali, il domicilio, i servizi territoriali e la sfera sociale. Non una semplice cabina di regia tecnologica, dunque, ma uno spazio di lavoro che valuterà l’impatto reale dell’innovazione sulla vita delle persone, investendo su formazione, ricerca, integrazione delle reti e valorizzazione dei caregiver.

Ideatrice, promotrice e moderatrice dell’iniziativa è Mariangela Vanalli, Healthcare & Social Innovation Leader e Project Manager presso Regione Lombardia, ricercatrice sanitaria e componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di tre Comuni lombardi. Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali è stato Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali presso gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, che ha sottolineato come l’intelligenza artificiale stia assumendo un peso sempre più centrale nei sistemi sanitari, plaudendo alla nascita dell’Osservatorio come strumento prezioso per governare questa transizione con rigore e centralità della persona. Un apprezzamento condiviso anche da Giovanni Malanchini (Regione Lombardia), intervenuto in collegamento streaming da Bruxelles, che si è complimentato con la promotrice dell’iniziativa, dottoressa Vanalli, elogiandone le capacità di leadership e il valore di aver dato vita a questo Osservatorio. Nell’ambito della sessione istituzionale ha portato il proprio contributo anche Maurizio Zega, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma (OPI Roma), richiamando il ruolo strategico delle professioni infermieristiche e della competenza clinico-assistenziale nell’accompagnare l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale affinché restino sempre al servizio della presa in carico, della prossimità e della tutela della persona.

Entrando nel vivo del dibattito su diritti e strategie europee, ad aprire le discussioni del convegno è stato il professor Foad Aodi, presidente dell’AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), docente all’Università di Roma Tor Vergata, membro del Registro Esperti FNOMCeO e voce di riferimento in numerose realtà associative e movimenti impegnati sulla salute globale, come UMEM, CO-MAI e Uniti per Unire. Richiamando il valore di una sanità senza barriere, Aodi ha osservato che l’intelligenza artificiale deve superare le distanze linguistiche, culturali e digitali, «costruendo ponti tra i sistemi sanitari, non nuove frontiere tra i pazienti». Sul fronte dell’architettura dei sistemi, Jenny C. Di Marco (Politecnico di Milano) ha evidenziato i limiti dell’attuale frammentazione informativa in Italia, proponendo un modello omnicanale e interoperabile in cui i dati ruotino realmente attorno al cittadino. Il tema della qualità del dato è stato approfondito da Giorgio Pedrazzi (Università degli Studi di Brescia), il quale ha ricordato che «un dataset clinico affidabile non si trova: si costruisce, si mantiene e si governa».

Nel delineare la filiera normativa tra AI Act, GDPR, Legge 132/2025 e Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS), Pedrazzi ha proposto una governance multilivello in cui le Regioni curino la qualità e il collegamento longitudinale dei dati territoriali, lasciando alle autorità nazionali (HDAB) il controllo sugli accessi. A seguire, l’autrice e curatrice Francesca Frateantonio ha acceso i riflettori sulle scritture algoritmiche in ambito scientifico, richiamando la responsabilità dell’autorialità e l’affidabilità delle fonti nell’era dei modelli linguistici, mentre il giurista Emil Mazzoleni (Università di Pavia), per bilanciare l’autonomia degli algoritmi con la tutela della relazione medico-paziente, ha lanciato la proposta di uno standard giuridico internazionale per la validazione dei sistemi di IA nelle sperimentazioni cliniche, fondato su valutazioni pre-market obbligatorie e sorveglianza continua.

Nel pomeriggio lo sguardo si è spostato dall’architettura normativa alla concretezza delle corsie, delle residenze e delle case dei pazienti. Davide Pellegrino, responsabile di servizi educativi, ha esplorato l’uso dell’IA nelle attività psicoeducative delle RSA: gli algoritmi possono alleggerire il carico burocratico e personalizzare la stimolazione cognitiva, ma resta invalicabile il confine tra l’empatia reale dell’operatore e l’empatia simulata della macchina. Dalla residenzialità al domicilio: Alberto Borboni (Università degli Studi di Brescia) ha presentato i risultati del laboratorio IN-MOTO, dimostrando come robotica, neuroimmagini e sensori ambientali possano portare la riabilitazione motoria e cognitiva direttamente a casa dei pazienti con danno neurologico, rendendo concreto il diritto alle cure sancito dalla Carta europea. Sulla stessa linea di continuità assistenziale si è inserito l’intervento di Maria Elena Pugliese (Istituto S. Anna di Crotone), che ha illustrato il Servizio Oberon in Calabria: un modello di telemonitoraggio e assistenza domiciliare integrata che permette alle famiglie di riportare a casa i pazienti con disturbo cronico della coscienza, garantendo sicurezza clinica e ricoveri di sollievo.

Il grido d’allarme sulla solitudine dei più deboli è arrivato da Lucia Gagliano, presidente dell’Associazione IGNA, che ha ricordato come «davanti a noi non c’è soltanto una pratica, c’è una persona», invocando una rete tempestiva tra ospedale, servizi sociali, caregiver e amministratori di sostegno affinché la dimissione ospedaliera non si trasformi in abbandono. Un tema ripreso con forza clinica da Rodolfo Fernando Rivera, direttore di Nefrologia e Dialisi all’Ospedale Pio XI di Desio, che nel quadro del DM 77/2022 ha mostrato come l’addestramento del caregiver familiare sia la chiave per rendere sicura ed efficace la dialisi peritoneale assistita a domicilio. A completare il quadro della vulnerabilità è intervenuto Stefano Zago (Policlinico di Milano e Università Statale), che ha analizzato la capacità di agire e la tutela dei diritti dell’anziano fragile attraverso una prospettiva neuropsicologica integrata dall’IA. Lo sguardo si è poi allargato alle frontiere della ricerca e della clinica con la biotecnologa Valentina Bosatta, che ha illustrato come l’intelligenza artificiale stia già riducendo del 30% il time-to-market dei nuovi farmaci oncologici e aprendo la strada ai digital twin, avvertendo però sulla necessità di governare i costi, incentivare i biosimilari e tutelare i pazienti nel quadro del nuovo pacchetto farmaceutico europeo, prima che Daniele Mariotto (giornalista e consulente di comunicazione) chiudesse i panel tematici illustrando i vantaggi degli strumenti intelligenti nell’approccio clinico-terapeutico ai disturbi comportamentali e alle disabilità psicofisiche.

A tirare le fila dell’intera giornata è stato l’eurodeputato Mario Mantovani. Il messaggio condiviso da tutti i relatori è chiaro: l’intelligenza artificiale rappresenta una leva straordinaria per la sostenibilità dei sistemi sanitari, ma funziona solo se poggia su dati governati con rigore, su un quadro giuridico certo e sulla formazione continua. Soprattutto, la tecnologia non deve mai sostituire l’umanità della cura, ma potenziarla. È esattamente lungo questa direttrice che muoverà i primi passi il neonato Osservatorio, chiamato a trasformare il dialogo tra ospedale, domicilio e territorio in una realtà quotidiana per i cittadini europei.

di Francesca Frateantonio e Mariangela Vanalli