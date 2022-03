Ad Assago, venerdì 11 marzo, l’iniziativa “M’illumino di meno”: la giornata del risparmio energetico

- Advertisement -

Il Sindaco Carano: “Realizzare la Pace, presupposto ineludibile per realizzare il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili”

AgenPress. Con l’iniziativa “Mi illumino di meno”, venerdì 11 marzo 2022, si celebra la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Tale iniziativa, giunta alla sua diciottesima edizione, è stata promossa dal programma radiofonico Caterpillar, in onda su Rai Radio Due.

Anche quest’anno il Comune di Assago aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e lo fa spegnendo le luci della Sede Municipale e di Piazza Risorgimento, venerdì 11 marzo, dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

Numerose saranno le iniziative che l’Amministrazione comunale intende porre in essere relativamente alla suddetta tematica, che è divenuta l’asse portante delle politiche governative a livello nazionale, europeo e globale. Nel contempo, si assiste all’ampliamento progressivo del mercato della green economy, ossia del numero di coloro che producono beni, tecnologie e servizi che si uniformano al principio inderogabile della tutela dell’ambiente, i quali dimostrano come la transizione ecologica sia conveniente sotto ogni profilo.

L’iniziativa “Mi illumino di meno”, quest’anno, invita tutti a pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci in segno di un gesto di pace.

E’ ben evidente che la manifestazione si prefigga la realizzazione dei seguenti obiettivi: contribuire a contrastare il cambiamento climatico globale, raggiungere anche i cittadini meno sensibili alle tematiche ambientali con un’azione massimamente visibile, portare alla ribalta mediatica il tema del risparmio energetico con la concentrazione di spegnimenti simbolici spettacolari, stimolare una partecipazione, diffusa e dal basso, che faccia sentire ciascuno protagonista di un contributo personale, di enorme importanza, per il cambiamento virtuoso per quanto attiene i consumi energetici.

Lara Carano, Sindaco di Assago ha affermato: “Il Comune di Assago anche quest’anno partecipa alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Lo fa in un momento difficile, che stiamo vivendo, non solo per quanto attiene la necessità della tutela ambientale, ma anche a causa della guerra in corso. Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare sono il leit motiv della manifestazione. Ai suddetti verbi desidero aggiungere anche la frase ‘Realizzare la Pace‘ in quanto solo se vive la pace è possibile realizzare il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, insiti in un progetto di armonia universale, come insegna il francescanesimo, antesignano nel richiamare al dovere di amare la natura per poter amare realmente tutte le sue creature”