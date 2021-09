Afghanistan. Borrell (Ue), governo talebano sarà giudicato dalle azioni non promesse

- Advertisement -

AgenPress – “Dobbiamo parlare con chi è al potere” in Afghanistan, “principalmente per garantire gli sforzi di evacuazione, ma anche per prevenire una crisi umanitaria. Ma ciò non implica in alcun modo il riconoscimento politico internazionale dei talebani”.

Lo afferma l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. “Nel nostro impegno con i talebani finora e in futuro presteremo particolare attenzione alle loro azioni, al rispetto degli obblighi internazionali accettati dai diversi governi afghani da oltre 50 anni. Il governo dei talebani sarà giudicato sulla base delle loro azioni piuttosto che sulle promesse”.

“La protezione e la promozione di tutti i diritti umani, in particolare quelli delle donne e delle ragazze, devono essere parte integrante di questi sforzi. E l’Afghanistan non può diventare un porto sicuro, né un terreno fertile per il terrorismo”.