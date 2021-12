Afghanistan. Biden, “probabile altro attacco terroristico a Kabul. Evacuazione entra nel periodo più pericoloso”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden e il vicepresidente Kamala Harris sono stati avvertiti questa mattina dalla loro squadra di sicurezza nazionale “che è probabile un altro attacco terroristico a Kabul”, secondo un funzionario della Casa Bianca, che ha affermato che gli Stati Uniti stanno adottando “misure massime di protezione della forza all’aeroporto di Kabul. “

I prossimi giorni di questa missione saranno il periodo più pericoloso fino ad oggi

L’esercito americano sta trasportando in aereo migliaia di persone ogni poche ore. Continuano a dare la priorità all’evacuazione dei restanti cittadini americani che hanno indicato di voler partire e sono impegnati in una varietà di mezzi per portarli all’aeroporto in sicurezza”, il ufficiale continuò.

“Il presidente ha ordinato al Segretario di Stato di continuare gli sforzi diplomatici con i partner internazionali per garantire ai cittadini di paesi terzi e agli afghani i mezzi per lasciare il paese anche dopo la fine della presenza militare degli Stati Uniti”.

- Advertisement -

Il funzionario ha affermato che i comandanti statunitensi hanno anche aggiornato Biden e Harris “sui piani per sviluppare obiettivi ISIS-K”.

“I prossimi giorni di questa missione saranno il periodo più pericoloso fino ad oggi. Il Presidente ha riaffermato con i comandanti la sua approvazione di tutte le autorità di cui hanno bisogno per condurre l’operazione e proteggere le nostre truppe, e tutti hanno riferito di avere le risorse che credono devono farlo in modo efficace”, ha aggiunto il funzionario.