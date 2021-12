Afghanistan. “Evacuati tutti gli italiani”. Partito l’ultimo C-130. A bordo anche Claudi e Pontecorvo

- Advertisement -

AgenPress – Ripartito “l’ultimo C-130 italiano da Kabul sul quale” sono “a bordo sia il console anche il nostro console Tommaso Claudi, l’ambasciatore Pontecorvo e i carabinieri del Tuscania che erano rimasti ancora sul posto e che hanno contribuito alle operazioni di evacuazione”. L’imminente partenza era stata annunciata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un punto stampa congiunto alla Farnesina con il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Il titolare della Farnesina ha spiegato quindi che in questi giorni, grazie anche al coordinamento con il ministero della Difesa, sono stati evacuati dall’Afghanistan “tutti gli italiani che volevano rientrare e circa 4.900 cittadini afghani”.

Prima di lasciare il Paese mediorientale, proprio l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, coordinatore per la Nato delle operazioni di evacuazione, ha scritto su Twitter: “Lascio Kabul col cuore pesante. La mia gratitudine a tutti gli alleati e partner della Nato per il massiccio sforzo di evacuazione dall’Afghanistan, nonostante tutte le sfide. La Nato ha svolto un ruolo chiave nel far uscire migliaia di persone e si è impegnata a portare altri in salvo. Grazie all’Italia per averci fatto volare fuori”.

