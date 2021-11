Afghanistan. Ex interprete afghano, ho servito gli Stati Uniti per 10 anni, ora cosa succede alla mia famiglia?

- Advertisement -

AgenPress – Un ex interprete afghano per l’ esercito americano e attuale membro dell’esercito americano ha detto a Fox News che il tempo sta finendo per salvare le persone le cui vite sono in pericolo dai talebani. La sua famiglia, bloccata in Afghanistan , rischia di essere uccisa a causa del suo servizio al governo degli Stati Uniti.

In un’intervista esclusiva, ha detto a Fox News: “Mentre stiamo parlando, stanno perquisendo case e cercando i documenti delle persone che lavorano per il governo degli Stati Uniti, stanno cercando di prendere i loro familiari”. L’uomo ha accettato di parlare a condizione dell’anonimato per paura di ritorsioni da parte dei talebani. Uno dei suoi fratelli in Afghanistan ha parlato con Fox News in precedenza, dicendo: “Stanno solo cercando di trovare i ragazzi come noi… se ci trovano ci uccideranno”.

“Non so davvero come esprimere tutto il dolore che sto provando… è molto difficile vedere i miei fratelli e le mie sorelle all’estero, non essere in grado di fare nulla”, ha detto.

Ha detto a Fox News che sta facendo tutto il possibile per loro: “Non è un momento in cui potrei conviverci. Ogni secondo, è solo così tanto dolore”. Ha ottenuto i visti per la sua famiglia dall’ambasciata degli Stati Uniti, ma non è più sufficiente, ha detto. La sua famiglia ha cercato di raggiungere l’aeroporto internazionale di Kabul 10 volte, le persone vengono uccise lì e ci sono così tante persone che è impossibile e pericoloso avvicinarsi, ha detto a Fox News.

L’ex interprete ha detto che ora c’è un solo modo per uscirne.

Ha descritto un sistema in cui le persone chiamano qualcuno e danno un indirizzo, l’auto arriva – non in una zona talebana ma non troppo lontana – e li porta direttamente all’aeroporto.

“Questo è l’unico modo in cui lo hanno fatto negli ultimi due giorni”, ha spiegato.

L’uomo ha detto a Fox News che sente che il governo degli Stati Uniti dovrebbe fare di più per “aiutare gli interpreti, le loro famiglie, come me. Ho i miei fratelli e le mie sorelle. Ho servito la mia vita. In 10 anni, oltre un decennio, ho servito con il governo degli Stati Uniti, ora cosa succede alla mia famiglia”.

Ha detto che ce ne sono centinaia come lui, che rischiano di essere uccisi loro stessi o che i loro familiari vengano uccisi. “Ho servito un terzo della mia vita, ora non sono nemmeno in grado di salvare la mia famiglia, il mio stesso sangue”.