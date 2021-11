Afghanistan. Hamas festeggia la vittoria dei talebani. Il popolo afgano ha sconfitto gli Usa

- Advertisement -

AgenPress – “Ci congratuliamo con il popolo islamico afghano per la sconfitta dell’occupazione americana su tutto il territorio dell’Afghanistan e con i Talebani e la loro brava leadership per la vittoria che giunge al culmine di una lunga battaglia durata 20 anni”.

Lo ha detto Hamas in un comunicato salutando la “vittoria” dei Talebani e si è congratulata con il popolo afghano per aver “sconfitto” gli Usa. “Mentre Hamas augura al popolo islamico afghano e alla sua dirigenza successo nel raggiungimento dell’unità, stabilità e prosperità per il suo popolo – ha continuato l’organizzazione di Gaza – sottolinea che la fine dell’occupazione Usa e dei suoi alleati mostra che la Resistenza dei popoli, primo dei quali quello palestinese combattente, otterrà la vittoria”.

In un post su Facebook, Musa Abu Marzouk – membro dell’ufficio politico di Hamas – ha scritto che “oggi i Talebani sono vittoriosi dopo essere stati accusati di arretratezza e terrorismo. I Talebani sono più intelligenti e realisti: hanno fronteggiato l’America e i suoi agenti, respingendo soluzioni a metà con loro. I Talebani non si sono fatti ingannare dagli slogan di democrazia, elezioni e false promesse. Questa è una lezione per i popoli oppressi”.